Apresentador da Jovem Pan sobre Valadão: 'Pode ter um gay dentro de si'

1156

Falas de André Valadão serão apuradas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF) (foto: Reprodução/Redes sociais) O apresentador do programa “Morning Show” da Jovem Pan, Paulo Mathias, criticou, nesta terça-feira (4/7), a fala homofóbica do pastor André Valadão, que sugeriu a morte de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Para ele, a fala do líder da Igreja Batista da Lagoinha é uma incitação ao ódio contra uma comunidade que já sofre muito preconceito aqui no Brasil.





“Essa fala do pastor não é sobre religião, isso tem nome e sobrenome, é incitação ao ódio. Isso foi uma clara incitação, e um verdadeiro desserviço aos verdadeiros cristaos e evangélicos”, emendou.

MPMG E MPF

As falas de André Valadão fizeram com que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF) abrissem um inquérito para apurar se ele cometeu o crime de homotransfobia, punível com até cinco anos de prisão.





O órgão atende a uma representação protocolada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) . Ela denunciou um culto feito pelo líder religioso em junho, mês em que é comemorado o Orgulho LGBTQIA+, chamado "Deus odeia o orgulho".