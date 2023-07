Comissão mista de MP das obras escolares deve ser instalada nesta quarta

Segundo o governo, 450 mil vagas na rede pública de educação serão criadas com o Pacto. São 1,2 mil creches e pré-escolas, cerca de mil unidades de ensino fundamental, 40 de ensino profissionalizante e 86 obras de reforma ou ampliação.

A instalação do colegiado já foi adiada pelo menos três outras vezes, com impasses entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre o rito de análises das MPs, e com matérias importantes, como o novo marco fiscal e a reforma tributária, travando as atividades dos deputados.