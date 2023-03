Unidade prisional de MG incluirá nome social nas Carteiras de Identidade

De 56 coletas de digital na última terça-feira (28/3), 12 fizeram a solicitação (foto: Bernardo Carneiro/Depen-MG)





A unidade é administrada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e foi o primeiro presídio brasileiro a receber detentos LGBTQIA+, em 2009. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), dos 56 detentos, 12 assinaram o documento que solicita a inclusão de nome social.









São os servidores do setor de atendimento ao preso – especificamente os assistentes sociais – que verificam, entre outras atividades, se os presos possuem carteira de identidade e certidão de nascimento.





“A carteira de identidade é uma espécie de chave mestra que abre inúmeras portas. Sem ela, é impossível ter acesso, por exemplo, a benefícios sociais e previdenciários. Buscamos ajuda com parentes de presos e informações nos cartórios onde foi feito o registro de nascimento”, explica o assistente social da unidade, Alexandre Altino de Andrade.





Ele enumera outras situações em que se faz necessário o documento de identificação: inscrição em cursos profissionalizantes, participação em parcerias de trabalho, viabilização de união estável e casamento, entre vários outros casos.





No novo modelo de identidade de Minas Gerais, além do espaço para o nome que consta na Certidão de Nascimento, há, também, um para o nome social, da mesma forma que o futuro documento nacional de identidade , cujo número será o CPF.





O diretor da unidade prisional, Elídio Rafael Cachoeira, considera que a confecção das identidades para os indivíduos privados de liberdade é um ato de dignidade social, respeito e valorização do ser humano. “Trabalhar em um presídio LGBTQIA significa quebrar preconceitos e barreiras todos os dias, a todo o momento. Temos muitos servidores empenhados na ação de hoje, tanto da área de atendimento, quanto da segurança.”





As fotos dos presos para a identidade foram produzidas pelos servidores e, nelas, eles não vestem a camisa vermelha do uniforme do sistema prisional.





As identidades ficarão prontas em cerca de 30 dias, e serão buscadas pelos assistentes sociais no Instituto de Identificação da Polícia Civil, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte.

