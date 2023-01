Enquanto as solenidades de posse não acontecem, as novas ministras devem continuar a desenvolver seus trabalhos em Brasília. Em suas redes sociais, Anielle indicou que os atos antidemocráticos estão relacionados ao ex-presidente A posse das ministras Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, foram adiadas pelo governo federal após os atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas golpistas neste domingo (8/1). As cerimônias estavam previstas para ocorrer no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (9/1) e na terça (10/1).Enquanto as solenidades de posse não acontecem, as novas ministras devem continuar a desenvolver seus trabalhos em Brasília. Em suas redes sociais, Anielle indicou que os atos antidemocráticos estão relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reforçou o repúdio às “práticas de terrorismo” em Brasília. “Todos aqueles que estão vandalizando e invadindo o Congresso, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Planalto, assim como seus financiadores, precisam ser responsabilizados com celebridade”.

Invasão aos Três Poderes

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo. Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até esta segunda-feira, cerca de 1.200 foram detidas no QG do Exército.



Os prédios oficiais devem ficar interditados após os atos de vandalismo deste domingo, e equipes já trabalham para limpar os danos deixados pelos criminosos. Os cálculos sobre as perdas e a recuperação das áreas destruídas também influenciarão no tempo de interdição dos espaços destinados aos eventos.



Após o ataque, o presidente Lula decretou Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu afastar Ibaneis Rocha (MDB) do governo do DF por 90 dias, além de ordenar que os hóteis façam listas com a identificação dos hóspedes que chegaram à capital a partir da última quinta-feira (5/1).