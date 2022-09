Sônia Guajajara é indicada a principal prêmio de direitos humanos na Europa

Sônia Guajajara é a única mulher a disputar o Prêmio Sakharov 2022 (foto: Instragram/Reprodução)

Sônia Guajajara é uma das indicadas ao Prêmio Sakharov, láurea mundial de reconhecimento da luta pelos direitos humanos e liberdade de expressão. Foram indicados também Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Julian Assange, fundador do WikiLeaks, o povo ucraniano e a Comissão Colombiana da Verdade, órgão autônomo do Estado colombiano fundado no final da década de 1940 com o objetivo de investigar as causas do conflito armado no país.