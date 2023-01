Anielle Franco entrega lista de mulheres negras para equipe de Tebet

Anielle Franco se colocou à disposição para indicar mulheres pretas e pardas para a equipe de Simone Tebet (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Logo após a cerimônia de posse de Simone Tebet (MDB-MS) para o Ministério do Planejamento e Orçamento, nesta quinta-feira (5/1), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco , disse ter apresentado algumas ideias à ex-candidata à Presidência a respeito da contratação de mulheres negras para ocuparem cargos em seu ministério. Ontem, Tebet afirmou, em conversa com jornalistas, desejar uma equipe mais diversa, mas que está com dificuldades em encontrar mulheres pretas que aceitem as vagas.





De acordo com Anielle, foi entregue à ministra do Planejamento uma lista de currículos de mulheres pretas e pardas com experiência nas áreas de orçamento e gestão, criada a partir do movimento Elas no Orçamento que, desde o ano passado, reúne currículos de mulheres de todo o país com atuação e especialização nesses setores. Além disso, a ministra da Igualdade Racial também indicou que pretende criar um banco com currículos de pessoas pretas que possa ser consultado por gestores para a ocupação de vagas nos ministérios do governo Lula.









A sugestão da ministra da Igualdade Racial veio um dia após o comentário de Simone Tebet sobre não encontrar mulheres pretas que queiram integrar sua equipe. A justificativa para as dificuldades em encontrar este público para preencher as vagas disponíveis seria a de que o salário oferecido no ministério não é bom o suficiente para encorajar essas mulheres, que sustentam financeiramente seus lares e, consequentemente, torna-se mais difícil de tirá-las de suas cidades para irem morar em Brasília.





“Acho que a gente tem que prezar acima de tudo pela diversidade. Estou indo para uma pasta que hoje ainda é extremamente masculina. Quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. E a gente sabe, lamentavelmente, que mulheres pretas normalmente são arrimo de família. Trazer de fora de Brasília é muito difícil“, disse Tebet.





Além disso, a nova ministra do Planejamento também afirmou que ainda levará um tempo para anunciar os nomes da pasta. “Enquanto eu não tiver esse mapa bonitinho, eu não quero anunciar. Eu faço questão que o ministério dentro do possível tenha de alguma forma a cara do Brasil, que é diversidade“, concluiu a ministra.





Durante a cerimônia de posse, Anielle Franco também teve espaço para uma declaração, na qual afirmou que as mulheres negras sempre estiveram presentes na construção do país, e se colocou à disposição para indicar servidoras públicas para a equipe de Tebet.



"Nós, mulheres negras, sempre estivemos na linha de frente da construção desse país, entregando dedicação e cuidado em todas as atividades que exercemos. No serviço público, isso não vai ser diferente", afirmou. "Quero me colocar à disposição, a pasta da Igualdade Racial à disposição com o trabalho de mulheres negras servidoras públicas para fortalecer seu trabalho na construção de um Brasil melhor", acrescentou.





Anielle também desejou sorte à ministra e reforçou que trabalhará em conjunto com Simone Tebet ao longo do governo Lula para a elaboração de políticas mais diversas e inclusivas. “Desejo muita sorte à ministra Simone Tebet, e tenho certeza que a gente fará um trabalho de referência juntas. Pensando na inclusão de mulheres, negros, negras, pobres no orçamento público“, disse a ministra da Igualdade Racial.





“Subo aqui também para dizer que já me coloquei à disposição da ministra, e trabalharemos juntas em estratégias que ampliem a diversidade na composição dos ministérios. E que seguiremos trabalhando para evidenciar os talentos que o Brasil do futuro produz todos os dias. Eles precisam, elas precisam estar do nosso lado”, completou.