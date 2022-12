Lula anuncia todos os 37 nomes para o primeiro escalão de seu governo (foto: YouTube/Lula/Reprodução)

O presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quinta-feira (29/12) os nomes de mais 16 ministros e fechou a lista dos 37 do primeiro escalão do novo governo , com mandato entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2026. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição em Brasília. Outros nomes já haviam sido anunciados entre os dias 9 e 22 de dezembro.





A futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva , a Janja, trabalhou para que a Esplanada dos Ministérios fosse composta com mais diversidade, mas negociações para o cumprimento da promessa de uma “frente ampla”, cobrada de Lula por aliados durante as eleições de 2022, tornou mais branda e menos pontual “a cara da sociedade brasileira” nos ministérios.









Mudanças notáveis

Dos 37 ministros anunciados, 11 mulheres foram nomeadas – em números absolutos, o equivalente aos dois mandatos de Lula entre 2002 e 2009, contabilizando mulheres titulares e interinas –, tornando o terceiro mandato do petista o que mais tem ministras na história do Brasil, com destaque à Sônia Guajajara (Psol), deputada federal anunciada como ministra dos Povos Indígenas.





No entanto, a representação desse grupo, assim como o de pessoas negras – característica mais complicada de ser comparada de forma precisa por depender de autodeclaração –, ainda não contempla a realidade brasileira e sua força política e eleitoral: atualmente, a população do país é composta por mais de 52% de mulheres e 54% de pessoas negras (contabilizando autodeclarados pretos e pardos).





Entre as escolhas feitas por Lula para seus ministérios quando eleito em 2002 e agora, em 2022, o presidente eleito fez mudanças importantes, como nomear Nísia Trindade (Ministério da Saúde) e Luciana Santos (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), a ministérios cujas áreas não são tradicionalmente atribuídas a mulheres. De acordo com Daniela Rezende, cientista política e professora na UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), é importante que haja esse deslocamento para que a diversidade não fique limitada a espaços caracterizantes do tema.





“Os critérios de gênero e raça tendem a valer para pastas ministeriais específicas, em que os temas de raça e gênero são mais centrais, e menos presentes em pastas maiores com maior visibilidade e recursos [financeiros]. Entretanto, enquanto Lula indicou nomes importantes, como Silvio Almeida, Margareth Menezes Anielle Franco , a representação racial ainda é deficitária”, afirma Rezende.





Nomeações reativas

Estudos sobre gênero e política indicam que governantes vinculados a partidos de esquerda tendem a nomear mais mulheres para o primeiro escalão, o que se confirma quando analisamos os governos brasileiros após a redemocratização do país: Lula teve 11 ministras – incluindo titulares e interinas – em seus primeiros dois mandatos e Dilma Rousseff (PT) teve 16, enquanto Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) tiveram duas, cada, e Fernando Collor (PTB), apenas uma.





No entanto, para Flávia Rios, pesquisadora no Afro-Cebrap e professora na UFF (Universidade Federal Fluminense), o presidente eleito e seu partido têm nomeado mulheres e pessoas negras para o primeiro escalão do governo mais de forma reativa que proativa. “É triste e problemático imaginar que, depois de tantos anos de crescimento do debate racial e de gênero no país, Lula e o PT já não partam dessa temática [antes de serem cobrados]”, explica Rios.





A pesquisadora também afirma que, apesar dos avanços de Lula em relação aos seus próprios mandatos anteriores, o novo governo ainda está aquém de outros governos progressistas latino-americanos, a exemplo do Chile de Gabriel Boric que, ao assumir o governo em 2022, anunciou 14 mulheres para os 24 ministérios do país.





Para Daniela Rezende, ainda é preciso considerar que, apesar de não justificar a baixa porcentagem de mulheres e negros no primeiro escalão do governo, “em um cenário de colaização do governo, há outros critérios [além da diversidade racial e de gênero] a serem atendidos”, mas que quando Lula indicou apenas homens em seu primeiro anúncio de ministros – Fernando Haddad, Rui Costa, Flávio Dino, José Múcio Monteiro e Mauro Vieira, no dia 9 de dezembro —, houve uma quebra de expectativas em relação à campanha do petista, que teve forte apoio de minorias e a promessa tardia de paridade ministerial.





Diversidade partidária

Também foi cobrado do petista que seus ministérios fossem compostos por uma diversidade partidária a fim de compor uma “frente ampla”. Com isso, legendas do chamado “centrão” – MDB, PSD e União Brasil, vão compor pastas importantes do governo. Este último, ao qual está filiado o senador eleito Sergio Moro, opositor de Lula, será base do petista no Congresso.





Lula também anunciou os nomes dos líderes do governo na Câmara, Senado e Congresso Nacional: José Guimarães (PT-CE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Apesar de não divulgar os presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o petista antecipou que os dois bancos serão comandados por mulheres.





"Depois de muita conversa, muitos ajustes, terminamos de montar o primeiro escalão do governo. Não menos importante, a partir da posse a gente vai começar a discutir o segundo escalão, os cargos do governo federal em cada estado para que a gente possa dentro de pouco tempo estar tendo todas as informações para fazer a máquina funcionar porque o povo brasileiro não pode esperar", frisou Lula.





Confira a lista dos nomes confirmados para primeiro escalão do governo Lula:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin (PSB)

Geraldo Alckmin (PSB) Ministério da Fazenda: Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad (PT) Ministério da Justiça: Flávio Dino (PSB)

Flávio Dino (PSB) Casa Civil: Rui Costa (PT)

Rui Costa (PT) Ministério da Defesa: José Múcio Monteiro (PTB)

José Múcio Monteiro (PTB) Ministério das Relações Exteriores: Mauro Vieira

Mauro Vieira Ministério do Desenvolvimento Social: Wellington Dias (PT)

Wellington Dias (PT) Ministério da Saúde: Nísia Trindade

Nísia Trindade Secretaria Geral da Presidência: Márcio Macêdo (PT)

Márcio Macêdo (PT) Ministério da Educação: Camilo Santana (PT)

Camilo Santana (PT) Secretaria das Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT)

Alexandre Padilha (PT) Ministério do Trabalho: Luiz Marinho (PT)

Luiz Marinho (PT) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações: Luciana Santos (PCdoB)

Luciana Santos (PCdoB) Ministério dos Direitos Humanos: Silvio Almeida

Silvio Almeida Ministério da Igualdade Racial: Anielle Franco

Anielle Franco Ministério dos Portos e Aeroporto: Márcio França (PSB)

Márcio França (PSB) Ministério da Cultura: Margareth Menezes

Margareth Menezes Ministério das Mulheres: Cida Gonçalves

Cida Gonçalves Ministério de Gestão e Inovação: Esther Dweck

Esther Dweck Ministério de Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD-MG)

Alexandre Silveira (PSD-MG) Ministério do Meio Ambiente: Marina Silva (Rede-SP)

Marina Silva (Rede-SP) Ministério do Planejamento e Orçamento: Simone Tebet (MDB-MS)

Simone Tebet (MDB-MS) Ministério da Previdência: Carlos Lupi (PDT)

Carlos Lupi (PDT) Ministério dos Transportes: Renan Filho (MDB-AL)

Renan Filho (MDB-AL) Ministério das Cidades: Jader Filho (MDB)

Jader Filho (MDB) Ministério dos Povos Indígenas: Sônia Guajajara (Psol-SP)

Sônia Guajajara (Psol-SP) Ministério dos Esportes: Ana Moser

Ana Moser Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias

Gonçalves Dias Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta (PT-RS)

Paulo Pimenta (PT-RS) Ministério da Agricultura e Pecuária: Carlos Fávaro (PSD-MT)

Carlos Fávaro (PSD-MT) Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes (PDT-AP)

Waldez Góes (PDT-AP) Ministério da Pesca e Aquicultura: André de Paula (PSD-PE)

André de Paula (PSD-PE) Ministério das Comunicações: Juscelino Filho (União Brasil-MA)

Juscelino Filho (União Brasil-MA) Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira (PT-SP)

Paulo Teixeira (PT-SP) Ministério do Turismo: Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ)

Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias

Jorge Messias Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Carvalho