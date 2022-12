Idosa e negra, conheça a Mamãe Noel de Ouro Preto

Casada com seu Juca há 48 anos, a Mamãe Noel divide o protagonismo nas tradicionais fotos (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)



04:00 - 18/11/2022 Igreja do século 18 é reaberta em Ouro Preto O acender das luzes de Natal desperta o desejo das crianças de todas as idades em ter como recordação uma foto com o Papai Noel. Em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, o bom velhinho divide a tradição ao lado de sua companheira, uma Mamãe Noel idosa e negra.Os holofotes voltados para a boa velhinha sinalizam a representatividade em um país em que 55,8% da população se autodeclara negros, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PnadC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na cidade histórica, o percentual é de 70%.

Dona Ilda Macedo, de 71 anos, conta que fica satisfeita em fazer a alegria das crianças e adultos e que tem consciência da importância do papel dela na representatividade da mulher idosa e negra em locais onde historicamente foram ocupados por jovens e brancas.

A Mamãe Noel acredita que o espírito natalino traz uma relação de afeto entre as pessoas e que durantes o período é importante reforçar o compromisso antirracista colocando em destaque o reflexo da população brasileira.

“Sinto gratidão por essa oportunidade de poder ser uma lanterna que guia meninas negras a sonharem a ocupar qualquer lugar. Meu papel como Mamãe Noel tem surtido resultados na comunidade. Como uma sábia conselheira, convenci uma criança em largar a chupeta e no lugar dei a ela um gatinho.”

'Gratidão por essa oportunidade de poder ser uma lanterna que guia meninas negras', dia a Mamãe Noel (foto: Divulgação/Ane Souz)

Casada com o Papai Noel José Carvalho da Silva há 48 anos, a idosa conta que juntos formaram uma família com dois filhos, quatro netos e duas noras e que neste período do ano o sentimento de família se estende a todos que passam por eles em busca do abraço afetuoso.

Natal de luz promete aquecer turismo em Ouro Preto “Há 14 anos acompanho o Juca, o Papai Noel. De uns anos para cá, passei a usar o vestido da Mamãe Noel nos passeios natalinos do Trem da Vale e neste ano estamos juntos no Natal Luz de Ouro Preto. Durante esse tempo ganhei vários netos e netas.”

A matriarca do Natal reforça que, ao lado do Papai Noel, a visibilidade do trabalho aumentou devido ao Natal Luz de Ouro Preto que montou um espaço dentro da Casa de Gonzaga. Desde 12 de novembro, quando a casa foi inaugurada, recebeu diversas pessoas em busca da tradicional foto. "Até 24 de dezembro estamos percorrendo os distritos de Ouro Preto para dar oportunidade para quem ainda não pôde ir à cidade."