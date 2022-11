Largo do Rosário receberá placa indicativa em dois idiomas neste sábado (1911) (foto: PBH/Divulgação)





A ação também integra a programação do Mês da Consciência Negra, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, que integra o “Novembro Preto: BH sem Racismo”. Durante a cerimônia de inauguração, serão realizadas apresentações das Guardas de Congado da capital Irmandade de Congo e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, da comunidade do Morro do Papagaio, e a Irmandade Os Carolinos, do bairro Aparecida.









A placa, que terá dados históricos com texto em português e em inglês e uma imagem antiga ilustrando o antigo Largo do Rosário antes da construção da cidade, será um marco referencial para que os munícipes e turistas saibam da existência e da história do local. O reconhecimento do lugar como patrimônio cultural de Belo Horizonte faz parte de uma ação de reparação histórica dos movimentos afro-brasileiros na busca pelo resgate de sua memória.





O Largo do Rosário

O Largo do Rosário era o nome dado ao espaço compartilhado no Curral Del Rey entre um cemitério com 60 sepulturas, inaugurado em 1811, e uma igreja de mesmo nome, inaugurada em 1819. O espaço foi construído pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, um dos grupos criados pela comunidade negra como alternativa à exclusão que sofriam das irmandades dos brancos, que já construíam suas próprias associações dedicadas aos santos de sua devoção.

Durante a construção de Belo Horizonte, entretanto, o Largo do Rosário foi demolido juntamente de todas as outras construções que ficavam onde, hoje, é a Avenida do Contorno, para dar lugar a outras edificações que abrigariam funcionários públicos vindos de Ouro Preto. O projeto da cidade não previa abrigar as massas de trabalhadores, majoritariamente compostas por negros e imigrantes europeus, que acabaram se deslocaram para as periferias.





"O Largo do Rosário é um espaço que já foi ocupado pela população negra e dentro do projeto de construção da nova capital colocava para fora a população que habitava o antigo arraial que era de sua grande maioria de negros e negras. Essa população é toda colocada para fora intencionalmente pelo projeto da construtora e pela administração dessa nova cidade que estava sendo construída", explica Padre Mauro.





Segundo a PBH, com a demolição das construções da região e a proibição do sepultamento ao redor de igrejas, os corpos enterrados no Largo do Rosário permanecem lá até hoje. Para a equipe do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (Muquifu), o reconhecimento do local como patrimônio cultural vai muito além da construção em si: "Debaixo do asfalto cinza da cidade de Belo Horizonte dos brancos, tem gente preta sepultada. Percebemos que muito já se fez e muito ainda está por fazer".





Com o registro do Largo do Rosário como patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte, surgem novas expectativas para a comunidade negra da cidade. Para o Padre Mauro, a ação representa a construção de uma nova relação com a capital.





"Não tínhamos o centro de Belo Horizonte como referência para a nossa cultura ou nossa religiosidade. (O registro) é uma referência de que nós (negros) já ocupamos o centro da cidade. Nós já estivemos aqui, já moramos aqui, mas fomos enviados para as periferias e favelas. Para mim, evidenciar essa história é a grande importância de reconhecer o Largo do Rosário como patrimônio cultural imaterial", comenta ele.





O Largo do Rosário também faz parte de outras iniciativas educativas da PBH, como cursos e visitas pedagógicas ao local com grupos escolares, pesquisadores e pessoas interessadas na história da cidade. Já aconteceram duas edições do “Projeto Expedições do Patrimônio” – uma virtual e outra presencial –, que convidaram o público a um passeio histórico pela área com explicações de pesquisadores e representantes do movimento negro.

Novembro Preto: BH sem Racismo

O “Novembro Preto: BH sem Racismo” é um projeto coordenado pela Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção de Igualdade Racial (DPIR) da Subsecretaria de Direitos de Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura, que realiza uma série de ações promovidas para marcar o dia 20 de Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, com o objetivo de levantar a reflexão sobre a importância do povo negro e da cultura de matriz africana na cultura e na construção da capital mineira com impacto no desenvolvimento da identidade cultural brasileira.









A programação conta com exposições com visitas guiadas, rodas de conversa, mostra de cinema, apresentações artísticas e oficinas distribuídas em 14 centros culturais descentralizados da cidade ao longo do mês, além de integrar eventos como o Jornada CULTAA e o FIT BH 2022 (Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte). A programação completa pode ser encontrada no Portal Belo Horizonte

O



