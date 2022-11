Vale prorroga inscrições de curso de capacitação para mulheres negras

Vale prorroga inscrições para o Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras (foto: Anna Shvets)



A Vale anunciou que prorrogou as inscrições para o Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras até a próxima segunda-feira (14/11). Com o objetivo de fortalecer competências e preparar profissionais negras para atuarem em posições estratégicas no mercado de trabalho.



“Somos agentes de transformação e, com este programa, queremos estimular a troca de conhecimento e empoderar essas 100 mulheres negras para que elas possam se desenvolver ainda mais no mercado de trabalho e alavancar suas carreiras”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da empresa.





Como pré-requisitos, as mulheres precisam se auto identificarem como pretas ou pardas, ter formação em qualquer curso superior entre dezembro de 2012 e dezembro de 2018, aspiração profissional, comprometimento com o autodesenvolvimento e residirem, preferencialmente, nos estados do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, onde a Vale atua.

Potencializando Talentos

A Vale também desenvolve o programa Potencializando Talentos, com o objetivo de aumentar o nível de consciência dos profissionais com deficiência em relação à capacidade e potencial, e o programa Potencializando Talentos Negros, que oferece capacitação a 100 profissionais autodeclarados negros da empresa. O objetivo é atingir 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026.





Para as mulheres em posição de liderança na Vale, a empresa promove a ação Conversas Inspiradoras, de mentoria com renomados profissionais esternos para uma troca de experiências e compartilhamento de novas formas de pensar e atuar no mercado de trabalho.





Serviço

Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras

