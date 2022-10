Moçambique também é aqui: evento liga Brasil à África

Evento propõe uma reflexão sobre culturas africanas e afro-brasileira (foto: Marcial Ávila/Divulgação )



O Instituto Cultural Casarão das Artes Negras realiza o projeto “Moçambique também é aqui”, com rodas de conversa e a exposição fotográfica “Muthianas e Capulanas de Moçambique” com obras do fotógrafo moçambicano, Albino Moisés. A mostra propõe uma reflexão sobre cultura, gênero e classe social por meio de fotografias de mulheres de Moçambique, as muthianas, trajando a capulana, tecido tradicional do país com estampas coloridas.



“A gente identifica que muito da cultura moçambicana é similar à cultura brasileira. O aspecto físico das pessoas, modo de alimentação, gosto musical, e eles bebem muito na fonte da literatura brasileira, e se inspiram nas suas escritas”, explica Rosália Diogo, colaboradora do Instituto Cultural Casarão das Artes e coordenadora do Centro de Referencia da Cultura Popular e Tradicional da Lagoa do Nado.





O evento também tem como objetivo reafirmar a importância da cultura moçambicana e sua relação com a cultura afro-brasileira. Além de expor as fotografias de Moisés, o evento também realizará rodas de conversa intermediadas pelos artistas e curadores da exposição, Maria Luiza Viana e Marcial Ávila.





Segundo Rosália, o Brasil, por ser o país da América que mais recebeu pessoas africanas para serem escravizadas e o país com mais pessoas negras fora da África, tem o dever de revisitar a história e buscar nossas raízes na cultura africana.





“Nós enquanto pesquisadoras da temática negra temos uma necessidade de ‘afrobetizar’ o país, mostrar que o continente africano é o berço da humanidade, isso já foi cientificamente comprovado. No entanto, a gente ainda bebe da cultura europeia e dos Estados Unidos, temos essa formação euro-centrada. Então daí a importância de trazermos conhecimentos sobre a África”, explica Rosália.





A exposição terá entrada gratuita e percorrerá o Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Alto Vera Cruz e Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. O evento é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte por meio do Edital Descentra e com apoio cultural da Associação Cultural e Artística Ouro Negro.





SERVIÇO

Projeto “Moçambique também é aqui”





Centro Cultural Venda Nova

Período de exposição: 07/10 a 16/10

Roda de conversa: 13/10, 14h às 15h.

Endereço: Rua José Ferreira Santos, 184 - Bairro Jardim dos Comerciários





Centro Cultural Alto Vera Cruz

Período de exposição: 17/10 a 26/10

Roda de conversa: 19/10, 14h às 15h.

Endereço: Rua Padre Júlio Maria, 1577 - Bairro Alto Vera Cruz





Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado.

Período de exposição: 27/10 a 06/11

Roda de Conversa: 04/11 às 10h.