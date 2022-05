AgoraVcSabe: Passeata virtual contra a exploração sexual de crianças

A iniciativa convida as vítimas a gravarem um vídeo dizendo a frase "a violência sexual contra a criança e o adolescente é uma realidade. Eu fui vítima e agora você sabe!". O site do movimento reunirá o depoimento de mulheres de todo o Brasil. Não é necessário contar a história do abuso ou dar detalhes, o objetivo é criar uma multidão para que as vítimas não se calem.