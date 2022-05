Viaduto das Artes inaugura quadra de beach tênis no Barreiro

Leandro Gabriel, idealizador do Viaduto das Artes afirma que "É uma prerrogativa do Viaduto trazer esse acesso, não só as artes, mas também ao esporte" (foto: Divulgação/ Viaduto das Artes)



O



esporte que ganhou Belo Horizonte durante a pandemia também fez morada no Viaduto das Artes, no Barreiro. Fpo inaugurado, no espaço cultural, uma quadra de beach tênis para aulas gratuitas para crianças, adolescentes e pessoas de terceira idade.

De segunda à sexta-feira serão oferecidas as aulas, sem custo e mediante inscrição, para crianças adolescentes e pessoas da terceira idade, na parte da manhã e tarde. Na parte da noite e aos finais de semana o uso da quadra é aberto a todas as idades. No fim de semana, é cobrabo o aluguel para garantir a sustentabilidade do projeto.









Além de ser de fácil aprendizagem, o beach tênis é um esporte de baixo impacto por ser jogado na areia, qualquer pessoa pode jogar, e o Viaduto dispunha de um espaço do tamanho ideal para a construção da quadra. Houve também uma vontade de apresentar um esporte elitizado para a periferia.

“Uma série de coisas que fez com que a gente tivesse interesse de trazer para a comunidade. A comunidade não teria condição de pagar um valor tão alto por um esporte elitizado. É uma prerrogativa do Viaduto trazer esse acesso, não só as artes, mas também ao esporte”, conta Leandro.





A ideia é que no futuro sejam convidados profissionais de ponta para identificar jovens da comunidade com aptidão, e o espaço se torne um celeiro de talentos, dando oportunidade para que possam se profissionalizar e seguir carreira no esporte, participando de competições.

Viaduto das Artes

O Viaduto das Artes nasceu com a missão de proporcionar acesso à arte e cultura para a comunidade do Barreiro, idealizado pelo escultor Leandro Gabriel, nascido e criado na região. Além do beach tenis, o Viaduto oferece um espaço para a prática de basquete 3x3 e skate.





O Viaduto ocupa uma área de cerca de mil metros quadrados e conta com ateliê, biblioteca, sala de oficinas e uma galeria profissional de alto nível, climatizada, que já recebeu grandes exposições. Também são oferecidos oficinas, cursos, palestras, shows e apresentações teatrais para a comunidade.