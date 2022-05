Nego Di faz stand-up com falas transfóbicas direcionadas a Linn da Quebrada

Ex-BBB Nego Di faz apresentação com falas transfóbicas e homofóbicas direcionadas à Linn da Quebrada (foto: YouTube/Reprodução)



Durante uma apresentação do stand-up “98% - O Show”, na última quarta-feira (27/4), em Canoas (RS), o ex-BBB Nego Di emitiu falas transfóbicas direcionadas a Linn da Quebrada, participante do reality na edição de 2022. O humorista também já foi criticado este ano por fazer comentários sobre o vitiligo de Natália Deodato quando a sister teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.





Em um vídeo que viralizou no último fim de semana nas redes sociais, Nego Di começa falando sobre compartilhar nudes - fotos íntimas - em grupo de amigos, e segue com comentários transfóbicos. “Se for homem, tem que mandar foto da peça [pênis], se for mulher, tem que mandar foto da peça do namorado, e se for mulher e não tiver namorado, tem que assinar o ‘close friends’ da Linn da Quebrada, tirar um print e mandar”, fala ele.









Em seguida, ao explicar que foi assistir à primeira festa do BBB22, diz que ficou confuso ao ver Linn da Quebrada beijar a sister Maria e debocha de sua sexualidade.



“Do nada, o ‘bagulho’ mais aleatório da minha vida, não sei se vocês viram isso aí, a travesti pegou uma ‘mina’. Beijou uma ‘mina’! O que é isso? Os ‘traveco’ quer me enlouquecer? O que ela quer, o que ele quer, o que elu quer? O cara vira mulher, bota um silicone, bota cabelo, toma hormônio para sair para pegar umas ‘mina’? Eu nunca tinha visto ‘traveco’ ‘machorra’ na minha vida”, diz ele enquanto a plateia ri. Ao ver que a tentativa de piada dava certo entre seu público, ele solta: “Aqui vocês podem rir disso, ninguém vai preso, só eu”.





As falas de Nego Di geraram grande repercussão nas redes sociais, onde foi amplamente criticado. “Ele [Nego Di] foi proposital e exclusivamente transfóbico para atacar a Lina, porque ele simplesmente não aceita que o mundo está dando - ainda que lentos - passos para frente e deixando pessoas como ele para trás”, comenta uma usuária do Twitter.





sim, agora é A travesti que fala

sempre foi A travesti, mas a a cisgeneridade custa respeitar pessoas trans



sempre foi A travesti, assim como sempre foi certo falar: @negodioficial é UM LIXO PODRE %u2014 Rebecca Gaia (@rbcgaia) May 1, 2022





Muitos ainda pedem que o brother seja preso, levando em consideração que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu enquadrar casos de homofobia e transfobia no crime de racismo após demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema.





blz mas eai quando que o nego di vai ser preso?



pelo que eu saiba transfobia é crime de racismo e é inafiançável e imprescritível



%u201Chumor%u201D é o caralho tem que SER PRESO ou no mínimo pagar um processo saboroso pra boneka %u2014 Aqualien %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@aquaIien) May 2, 2022





Após a grande repercussão do vídeo, o humorista ainda debocha da comunidade LGBTQIA+ dizendo que “enquanto a lacrolândia ‘tenta’ cancelar comediante por piada, meus números só crescem”. A publicação foi recebida por várias críticas.





Você é um lixo! Você é podre! Algumas pessoas merecem toda a rejeição que tem! Seus números não são nossa comunidade, são só seres imundos como você! Seu merda! Eu espero que você seja preso, isso não é piada, é crime, você não é comediante é um bandido! %u2014 Nickyta (@nickymitrava) May 1, 2022





O que é ser travesti?

Desde a entrada de Linn da Quebrada no BBB, dúvidas acerca da palavra “travesti” têm surgido entre muitas pessoas. A influencer Alina Durso explica que “o termo ‘mulher trans’ surgiu para higienizar e binarizar a identidade das travestis. Travesti é um termo marginalizado e carrega muitos estigmas e não é à toa que, até hoje, as pessoas acham que é um termo pejorativo”.





Alina, Linn da Quebrada e muitas outras ativistas travestis também comentam sobre não utilizar o termo “traveco” em hipótese alguma. Numa breve explicação que envolve a etimologia da palavra, a educadora Lana de Holanda diz que “o sufixo ‘eco’ implica em algo vulgar, vagabundo, de baixa qualidade e, por isso, “traveco” (...) aponta a travesti como algo menor, descartável, desprezível”, além do fato que “traveco” é masculino e travesti é feminino.





No perfil do Twitter de Linn da Quebrada, a didática é bem simples:

%u2705 travesti: identidade com a qual Linn se identifica



%u274C traveco: maneira pejorativa pela qual NÃO devemos tratar travestis e mulheres trans.#TeamLinn %uD83E%uDDDC%uD83C%uDFFD%u200D%u2640%uFE0F %u2014 Linn da Quebrada %uD83E%uDDDC%uD83C%uDFFD%u200D%u2640%uFE0F (@linndaquebrada) January 21, 2022





Alina também explica que travestis devem ser sempre tratadas no feminino, pois se trata de uma identidade feminina, mas que nem toda travesti se identifica como mulher.