Meta investe U$50 milhões na criação de um metaverso mais inclusivo

A executiva Maxine Williams informa que a Meta investe na criação de um metaverso mais inclusivo e diverso (foto: Meta/Divulgação)



Com as novas possibilidades de interação no mundo digital, o metaverso será o próximo passo no avanço tecnológico, criando ambientes virtuais cada vez mais realistas e imersivos. E uma dúvida que se coloca: será que o metaverso abrigará a diversidade? A Meta, antiga Facebook, afirma que sim. Com as novas possibilidades de interação no mundo digital, o metaverso será o próximo passo no avanço tecnológico, criando ambientes virtuais cada vez mais realistas e imersivos. E uma dúvida que se coloca: será que o metaverso abrigará a diversidade? A Meta, antiga Facebook, afirma que sim.

A própria Facebook, comandada por Mark Zuckerberg, alterou o nome da empresa para Meta para alinhar com a perspectiva do metaverso como próximo passo da internet. A Meta prevê que mais de um bilhão de pessoas estarão no metaverso na próxima década. A empresa prevê um investimento de US $50 milhões em pesquisas e programas parceiros para garantir que o metaverso seja desenvolvido de forma responsável.

Boa parte desse investimento é em pesquisas universidades para garantir a diversidade. Um desses esforços é para que as pessoas se expressem nos milhares de idiomas falados em todo o Globo. "Para pessoas que falam ou leem idiomas como inglês e alemão, a internet oferece infinitas possibilidades. Mas muitas pessoas que falam apenas uma língua não escrita ou não dominante são excluídas", afirma a executiva que garante que a empresa desenvolve soluções para enfrentar esse problema.







Outra ação prevê a possibilidade de expandir o acesso para usuários e criadores no que se refere à criação de ambientes imersivos. Isso será permitido na plataforma Spark AR para a criação de experiências no metaverso.









“Estamos realizando parcerias com instituições nos Estados Unidos para atrair mais alunos para cursos de aprendizado aprofundado e aumentar a diversidade e a equidade no campo da inteligência artificial”, afirma o time de especialistas da Meta.

É aí, segundo a empresa, que entra o investimento em diversidade. As parcerias são com faculdades e universidades historicamente negras, instituições que atendem pessoas hispânicas e instituições que atendem a americanos asiáticos e americanos nativos das ilhas do Pacífico.









A Meta também se empenha em expandir o acesso ao metaverso para usuários e criadores e quebrar barreiras linguísticas, melhorando os softwares para que possam ir além da tradução apenas da escrita.

Além disso, para garantir a representação dos mais variados corpos, os avatares da Meta oferecem mais de um quintilhão de combinações diferentes que incluem dispositivos auxiliares, como implantes cocleares, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas para pessoas com deficiência.





“Sabemos que sempre haverá muito mais a ser feito e continuaremos trabalhando incessantemente para garantir que todas as pessoas se sintam seguras para se expressar nas nossas plataformas, apoiadas e empoderadas com as nossas ferramentas”, finaliza o time de especialistas da Meta.

Atualmente, as conexões e chamadas são feitas por meio de telas, seja de celular ou computadores. Já o metaverso, como ambiente digital, permitirá experiencias em 3D. Assim, será permitido compartilhar espaços de forma muito mais imersiva e, futuramente, mais realista. Acredita-se que será uma revolução tecnológica que iniciará nova era nas interações humanas. Por isso, empresas de diversas áreas de negócios, pesquisadores e universidades desenvolvem projetos para o metaverso.





“As pessoas já podem experimentar algumas das possibilidades trazidas pelo metaverso por meio dos filtros de realidade aumentada, disponíveis no Facebook e Instagram que projetam elementos virtuais no mundo real", explica o time de especialistas da Meta. Eles garantem que, no Brasil, já está em ação uma comunidade de criadores de filtros de realidade aumentada, o que coloca o pais entre os dez mais ativos do mundo.

Diversidade no metaverso

Investimento

A Meta está fazendo isso por meio de um investimento de dois anos e US $50 milhões em parcerias com grupos de direitos civis dos Estados Unidos, organizações sem fins lucrativos, instituições acadêmicas e outras organizações ao redor do mundo para explorar questões relacionadas ao metaverso de diferentes perspectivas





Construir rede de talentos diversos

Pessoas diversas não devem apenas participar do metaverso como consumidores, mas também como seus arquitetos e construtores. Para que isso aconteça, precisamos aumentar a diversidade de pessoas que trabalham na indústria de tecnologia, principalmente em áreas como inteligência artificial, jogos, realidade virtual e realidade aumentada.





Quebrar as barreiras linguísticas

É por isso que usar novas tecnologias para quebrar barreiras linguísticas é tão importante. As pessoas se sentirão mais conectadas se puderem se comunicar, trabalhar ou produzir arte em seus idiomas de escolha. Elas também terão o potencial de alcançar, de forma imediata, bilhões de outras pessoas em todo o mundo, independentemente de seu idioma de preferência





Expandir o acesso ao metaverso para usuários e criadores

Permitir o acesso para criadores de diversas origens é igualmente importante, e estou satisfeita com o progresso que estamos fazendo com nossa plataforma Spark AR. Ela já está sendo utilizada por centenas de milhares de criadores, em 190 países, para criar experiências imersivas nos aplicativos e dispositivos da Meta. A Spark AR e plataformas semelhantes estão possibilitando que pessoas de diversas origens criem efeitos e outras coisas em realidade aumentada que enriquecerão nossos mundos de realidade virtual e aumentada do futuro.





Criar diversas opções de auto-expressão

As representações no metaverso devem refletir a diversidade do mundo real.

ecentemente, anunciamos melhorias nos avatares da Meta, incluindo novos formatos faciais e dispositivos auxiliares, como implantes cocleares, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. Ao criar seu avatar, você pode escolher os recursos faciais, tipo de corpo, estilos de roupas e outros que mais te representem.





Fonte: vice-presidente de Diversidade da Meta, Maxine Williams