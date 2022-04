Jovem denuncia racismo em academia: 'Dinheiro vale menos porque sou preto?'

A rede de academias Pratique Fitness é acusada de racismo institucional (foto: Gabriel Souza/Reprodução)





Na tarde de terça-feira (5/4), o estudante universitário Gabriel Souza foi a uma unidade da Academia Pratique Fitness, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, para assinar um plano. Na ocasião, entretanto, afirmou ter sido destratado desde o momento em que pisou no local. Alegou, inclusive, ser vítima de racismo.





Segundo Gabriel, "apesar da imagem positiva que a rede passa em plataformas digitais", o atendimento não é equivalente.





Ele disse que logo na recepção, percebeu que não seria bem-vindo. Gabriel conta que a atendente hesitou em apresentar os planos e, que, com muita insistência, acabou conseguindo. Assim que partiu para os exercícios, não recebeu instrução alguma dos profissionais, relatou.





"Não me mostraram onde ficavam os equipamentos, onde eram os banheiros, os bebedouros ou qualquer outra informação básica", relata Gabriel, em uma postagem no Instagram. "Não consegui terminar meu treino justamente porque não fazia sentido pra mim, ter acabado de pagar uma mensalidade e ser tratado com total desprezo", completa o estudante que, logo em seguida, pediu o cancelamento do plano.





Contato recusado





Uma taxa de anuidade foi cobrada, o que ele não se negou a pagar, mas o valor da mensalidade não seria devolvido, o que gerou indignação. Gabriel afirma que tentou, de várias formas, ressarcir a cobrança, mas relatou que todo o atendimento era automático.





"Retornei, a coordenadora [da academia] não estava lá e ninguém quis me passar o contato dela ou de qualquer outra pessoa que pudesse me ajudar. É incabível que uma rede de academia que possui mais de 40 unidades não tenha uma pessoa que possa me dar uma resposta", diz ele.



Racismo





Gabriel também tentou o atendimento on-line direto com a unidade Floresta, que o deixou sem resposta por mais de um dia. Suspeitando que estava sendo ignorado, pediu para que duas de suas amigas, não-pretas, mandassem mensagem para o mesmo número, que as respondeu prontamente em menos de meia hora.





"Liguei várias vezes, mandei mensagem no dia anterior e fui cobrando depois disso. Não é que não tivessem tempo, só não queriam me atender", relata ele.





Denúncia nas redes





Por não conseguir resolver diretamente com a rede de academias, Gabriel recorreu às redes sociais e fez postagens de texto, imagens e vídeos no Instagram e no Twitter cobrando uma resposta sobre o valor que debitado injustamente. Segundo ele, a resposta da Pratique Fitness foi bloqueá-lo no Instagram, mesmo sem resposta ou posicionamento.





gente como não consigo resolver pessoalmente, nem por telefone, e eles bloquearam a mim e aos meus amigos que estavam cobrando um posicionamento no instagram, segue o FIO de como a academia PRATIQUE FITNESS em BH foi RACISTA comigo. por favor me ajudem com o RT pic.twitter.com/UOui80m4e0 %u2014 gabriel (@thendofgabs) April 8, 2022





"Para mim, foi mais uma forma de mostrar que eles não queriam me responder. Tipo assim, problema seu, entendeu?", fala o estudante em entrevista ao EM. "Me senti impotente. Ninguém quer ser maltratado dessa forma, e eu não fui lá pedindo favor, eu estava pagando pelos serviços deles. Meu dinheiro vale menos que o dos outros porque eu sou preto?", completa ele.





Na manhã desta sexta-feira (8/4), Gabriel conta que recebeu uma ligação da rede pedindo desculpas pelo ocorrido e que fariam o possível para que ele não saísse no prejuízo com a situação. "Mas foi a primeira vez, em toda a situação, que me perguntaram como eu estava me sentindo. Eles me ligaram, mas fico me perguntando se isso teria acontecido se não tivesse tanta repercussão nas redes sociais", relata o jovem.





Segundo Gabriel, a equipe da Pratique Fitness disse a ele que o valor da mensalidade e da anuidade serão devolvidos.





Procurada pelo EM, a rede de academias de Belo Horizonte ainda não deu resposta sobre o caso, mas um pronunciamento é aguardado.





Racismo institucional





O racismo institucional é definido como práticas discriminatórias motivadas pela raça dentro de organizações, sejam elas empresas, grupos, associações ou instituições públicas. Ele pode se manifestar de várias maneiras, incluindo normas, práticas e comportamentos, como foi o caso de Gabriel, que teve serviços negados por sua aparência.





De acordo com a Lei Nº 7.716/89, que criminaliza o racismo no Brasil, entretanto, a prática do racismo institucional ainda não é considerada crime, uma vez que o agente criminoso só pode ser uma pessoa, e não uma instituição.