Academia Brasileira de Ciências elege 1ª presidente mulher em 105 anos

Helena nasceu em 1947 na cidade de São Paulo, e passou parte da infância em Curitiba. Realizou parte do ensino médio nos Estados Unidos, formou-se em ciências biomédicas pela Unifesp e em biologia pela Universidade de São Paulo (USP), retornando aos Estados Unidos para cursar pós-graduação na Universidade do Sul da Califórnia. Dedicou a vida à defesa da ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. Seu principal objeto de pesquisa é a heparina, um composto que evita a coagulação do sangue impedindo a ocorrência de tromboses.