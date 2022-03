Sueli Carneiro será a Personalidade Literária do Prêmio Jabuti 2022

Sueli é filosofa, escritora e ativista pelos direitos das pessoas negras, em especial as mulheres negras (foto: André Seiti/Itaú Cultural)



A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou, nesta terça-feira (29), em coletiva de imprensa que Sueli Carneiro será homenageada como Personalidade Literária do Prêmio Jabuti 2022, a maior premiação da literatura brasileira. A escritora, filosofa e ativista é uma das maiores vozes do feminismo negro no Brasil.



O trabalho da filósofa é reconhecido no Brasil e no mundo, entre artigos e livros como "A construção do outro como não-ser como fundamento do ser" (2005), "A cor do preconceito" (2006) e "Escritos de uma vida" (2018).

O local e data da cerimônia, que volta a ser presencial depois de dois anos, ainda não foram estabelecidos. A identidade visual desse ano busca celebrar o centenário da Semana de 22, convidando artistas do grafite para desenvolver a identidade visual da 64ª edição do Prêmio Jabuti. Raiz -Raí Campos- (Amazonas), Tereza de Quinta (Ceará), Rafael Jonnier (Cuiabá), Ciro Schumann (São Paulo) e Marcelo Pax (Rio Grande do Sul) são os responsáveis por desenvolver um conceito que traduz a identidade brasileira.

“O Prêmio volta com o conceito que reconhece o lugar da arte do grafitti na cultura brasileira como uma atitude antropofágica capaz de mover o pensamento e as artes!”, foi declarado em postagem nas redes sociais.





*Estagiário sob a supervisão de Márcia Maria Cruz