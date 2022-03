Teresa Cristina é a primeira mulher a cantar a vinheta de carnaval da Globo

Teresa Cristina é a primeira mulher a cantar o tema do Globeleza (foto: Reprodução/TV Globo)

Após ter sido suspenso no ano passado devido a pandemia de Covid-19, os tradicionais desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo serão realizados em abril. Como sempre, a Globo iniciou a campanha da Globeleza, a cobertura do carnaval feito pela emissora. Mas este ano, a icônica música tema do carnaval da Globo é apresentada por Teresa Cristina, a primeira mulher a cantar a vinheta.

A música, escrita em 1993 por Jorge Aragão e José Franco Lattari, ficou mais conhecida na voz de Neguinho da Beija-Flor. Agora Teresa considera a mudança uma reparação histórica, uma vez que afirma que o samba chegou ao Rio de Janeiro pela voz da mulher e agora estaria apenas voltando para o domínio feminino.

“Essa ação da Globo me deixa feliz porque não fala só sobre minha situação, mas sobre todas as mulheres. O samba chegou ao Rio de Janeiro pelas mãos de uma mulher, mas isso foi apagado com o tempo e sabemos muito pouco sobre ela. O meu desejo hoje é que mais mulheres sejam lembradas e que isso continue”, escreveu em seu Instagram.





Mudanças

A Globo explorou o corpo feminino negro durante o carnaval por 26 anos, mostrando a Globeleza coberta apenas por pinturas corporais em rede nacional. Apenas em 2017 a vinheta do carnaval passou a mostrar a garota Globeleza com roupas, representando diversas regiões do país, e acompanhada por dançarinos.





Globo mudou o conceito da Globeleza depois de receber criticas de exploração da imagem sexualizada da mulher negra (foto: Reprodução/TV Globo)

Este ano, a Globo apresenta Teresa Cristina cantando, acompanhada de imagens de carnavais passados para a campanha do carnaval 2022, mudando mais uma vez a abordagem escolhida para o Globeleza.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz