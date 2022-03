'Cartão de Visita': exposição em Contagem reúne passado atroz e resistência

Robert Nonato estreia com seu primeiro projeto atual em Contagem (MG), "Cartão de Visita" (foto: Assessoria Robert Nonato/Reprodução)



O fotógrafo Robert Nonato, em parceria com o cabeleireiro Kbox, organiza seu primeiro trabalho autoral, “Cartão de Visita”, com estreia marcada para este sábado (26/3). O projeto reúne 12 retratos analógicos impressos em tecido e a produção será exposta em Contagem (MG) com um sistema itinerante visando garantir maior visibilidade das obras.

Segundo Nonato, “Cartão de Visita” traz a valorização do cabelo crespo como elemento principal. Para ele e sua equipe, o projeto busca reafirmar a negritude exaltando esta característica que ainda é demarcada pelo preconceito. "Além de representar orgulho e beleza, historicamente, [o cabelo crespo] tem papel central nos movimentos de resistência e combate ao racismo ”, explica a assessoria.





Com inspiração nos ‘carte-de-visite’, um formato de apresentação de fotografias do século XIX patenteado pelo fotógrafo francês André Adolphe Eugène Disdéri, este tipo de retrato se popularizou no mundo na década de 1860 por ter um tamanho padronizado que cabia em envelopes de carta comuns. No Brasil, ganhou relevância com o fotógrafo alemão Alberto Henschel que, em período anterior à Lei Áurea, fotografou negros livres e escravizados no mesmo padrão estabelecido e utilizado pela elite branca da época.





Dessa forma, a exposição também explicita o passado de exploração, violência e desumanização dos povos negros no Brasil ao trazer, além de poses inspiradas nos registros de Henschel, vestimentas simples que remetem ao mesmo visual que era adotado pelos escravizados como componentes simbólicos enfatizantes. Para a equipe de Nonato, “a inspiração nos retratos de Henschel toca no contexto social de um passado hediondo que deixou marcas profundas na sociedade brasileira e que não pode ser apagado, relativizado ou distanciado ao ponto de desobrigar a reparação histórica”.

No dia da estreia, a exposição contará com um bate-papo com Robert Nonato (foto: Assessoria Robert Nonato/Reprodução)





A exposição contará com um bate-papo com Robert Nonato no dia da estreia das 9h às 11h e ocupará três pontos diferentes na cidade de Contagem pelos próximos três finais de semana, sendo eles: