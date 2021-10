Mulher denuncia motorista de aplicativo por racismo no Mangabeiras

Maria Nazaré afirma ter sido vítima de racismo por motorista de aplicativo (foto: Arquivo pessoal)

Formada em direito, Maria Nazaré Paulino denunciou agressão sofrida por um motorista de aplicativo em Belo Horizonte em 17/10, quando solicitou um carro no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, para ir à casa da filha, no Prado, por volta das 17h50. Ao se aproximar dela, o motorista se recusou a levá-la e a ofendeu por causa da cor da pele.



Ainda abalada com o que havia acontecido, Nazaré pediu um veículo de outro aplicativo e seguiu para a casa da filha. Vendo o estado em que se encontrava, o outro motorista tentou acalma-la até que conseguiu ligar para a filha e contar o que havia acontecido, aos prantos.



Denúncia registrada Ao chegar no destino, procurou a corrida no aplicativo e a mesma havia sumido. O único registro que tinha da corrida era na fatura do cartão de crédito. Entrou em contato com a empresa, pedindo os dados da corrida que havia sido apagada. A prestadora do serviço enviou os dados e uma nota de repúdio sobre o caso a Nazaré. Com as informações, ela fez a denúncia no disque 100 pelo crime de racismo e misoginia.





“Não temos que nos sujeitar a essa situação absurda, que deixa a gente indignada, que deixa a gente ferida, sabe? Quando que eu vou esquecer disso? Eu vou ser enterrada com isso”, desabafa Nazaré. “Vai fechar, porque eu sou mais forte que isso. Mas eu estou cansada, porque já vi a minha neta com 3 anos ser discriminada. Eu já vi minha filha sofrer racismo na escolinha por ser preta”.













Formada em direito, mãe de três filhos e avó de dois netos, Nazaré relata que, mesmo com ajuda de remédios indicados por médico, não está conseguindo dormir desde o dia da agressão. O vídeo que gravou e divulgou nas redes sociais foi uma maneira de lutar para que esse tipo de situação não se repita.

“Fiz o vídeo pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos negros. Esse momento que nosso país está, independente de posicionamento político, mas de posicionamento moral, parece que o povo tá odiando preto, tá odiando pobre, tá odiando quem não de encaixa no perfil.”





Após a divulgação do vídeo, Nazaré recebeu muitas mensagens de apoio de amigos, assim como de outras pessoas envolvidas com a causa negra.





“Hoje vemos negros na televisão, em cargos importantes, mas falta muita coisa, e se eu me calar é um pecado, eu não posso. Eu estou me expondo para fazer com que um ou outro preste atenção, mesmo que seja apenas uma alma, porque a vida não é isso, a vida é boa, pra que se apegar a isso? (racismo)”.



Nota da Uber