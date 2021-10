Congresso jurídico debate racismo, saúde e violências em tempos de pandemia

Raphael Maia, advogado e professor de direito é um dos coorganizadores do evento (foto: Regiane Aguiar/ Divulgação)

O 5º Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte vai reunir, entre 25 e 27 de outubro, importantes nomes da área jurídica para debater sobre o cenário da saúde, da violência doméstica, do racismo e da cidadania no Brasil. O evento on-line traz o tema "Perspectivas para a Democracia no Brasil Pós-Pandemia" para pensar as dificuldades e os desafios surgidos e intensificados com a pandemia de COVID-19 no país. A transmissão será realizada pelo YouTube.







O 5º Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte contará com especialistas nacionais e internacionais, como Flávio Martins, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, e de Dominique Rousseau, professor da Sorbonne Law School, University Paris 1 Panthéon Sorbonne e co-diretor da Escola de Direito da Sorbonne. Todas as palestras acontecem no período da manhã e da noite.





Além das palestras, também serão apresentados trabalhos acadêmicos de estudantes de graduação e de pós-graduação, além de mestres e doutores em direito, que irão contribuir com a pesquisa científica sobre temas relacionados ao direito, democracia e a garantia de direitos humanos e sociais. As apresentações de trabalhos serão feitas durante a tarde, nos Resumos Expandidos.





Urgência social

No Brasil, os debates sobre temas sobre saúde e violência se intensificaram com o isolamento social causado pela pandemia de COVID-19. Em casos de violência, o aumento de denúncias é um dos motivos do crescimento dessas discussões.



No país, o número de casos de violência contra a mulher aumentou na maioria das cidades e estados. Em pesquisa realizada com 2.383 municípios pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a pandemia, 483 desses registraram aumento significativo em denúncias de violência contra a mulher.



Confira a programação completa:

25/10, segunda-feira:

19h - Flávio Martins - Retrocessos democráticos e constitucionais e o patriotismo constitucional

20h30 - Vera Karam de Chueri - Constituição Radical e a contenção da erosão democrático-constitucional no Brasil





26/10, terça-feira:

08h - Paulo Victor Melo - O populismo como resposta a crise da representação

09h - Rubens Glezer - A função democrática do federalismo brasileiro

10h - Dominique Rousseau - Radicalização da Democracia

19h - Laura Brito - Testamento de Emergência e a Pandemia de Covid-19

20h - Pedro Nicoli - Direito ao cuidado

21h - Marcella Gomes - A pandemia e a violência doméstica de gênero no Brasil





27/10, quarta-feira:

08h - Daniel Guimarães Medrado de Castro - Democracia e Combate à Corrupção: o direito a uma Administração Pública honesta

09h - Marcela Trópia - A política como instrumento de transformação da Sociedade

10h - Sérgio Milagres - Novas perspectivas sobre a justiça de transição na América Latina

19h - Wilba Bernardes - Federalismo em tempos de pandemia

20h - Álvaro Ricardo de Souza Cruz - A erosão da institucionalidade no Brasil e o impacto no jogo democrático