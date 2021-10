Comissão da Câmara de BH debate violência contra juventude negra

Comissão de Juventude Negra já havia identificado que 70% dos jovens assassinados em BH são negros (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Comissão de Estudo sobre Empregabilidade, Violência e Genocídio de Jovens Negros da Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou nesta segunda-feira (18/10) audiência pública sobre a violência contra a juventude negra e periférica de BH. A transmissão ocorreu de forma remota, pelo portal da Câmara e do Facebook.A audiência foi requerida pela presidente da comissão, a vereadora Iza Lourença (PSOL), com a proposta de debater as desigualdades e dificuldades enfrentadas pela juventude negra e, principalmente, das periferias da cidade.Para Iza Lourença, um dos objetivos do encontro foi o reconhecimento e a compreensão do cenário da juventude negra em BH. “A intenção da audiência foi identificar as atuais demandas das juventudes no enfrentamento da violência, para fundamentar e dar prosseguimentos aos trabalhos da Comissão neste mandato”, destaca Iza.Durante o encontro, a presidente da comissão destacou a importância do levantamento de dados sobre a juventude negra e periférica da cidade. Para Iza, são esses dados que vão contribuir com a criação de políticas públicas.O encontro contou a participação de várias liderenças comunitárias, educadores, advogados criminalistas, representantes do poder Judiciário e de entidades, além de parentes de vítimas da violência.Um dos passos iniciais da atual comissão já havia sido dado com a Comissão de Juventude Negra, atuante entre 2017 e 2018 na Câmara Municipal de Belo Horizonte, presidida pelo então vereador Arnaldo Godoy, com relatoria de Áurea Carolina, atualmente deputada federal.Na época, a comissão identificou que 70% dos jovens assassinados em BH são negros. Em Minas Gerais, de acordo com o Atlas da Violência de 2021, 75% das pessoas vítimas de homicídio em 2019 eram negras. De 2009 a 2019, em números totais, o estado registrou 32.333 homicídios de pessoas negras, também de acordo com os dados divulgados pelo Atlas.