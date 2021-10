Ipatinga inaugura primeiro parque inclusivo de Minas Gerais

Parque Ipanema, em Ipatinga, é o primeiro parque infantil inclusivo de Minas Gerais (foto: Divulgação)

Playground inaugurado no Parque Ipanema, na cidade de Ipatinga, permite crianças com necessidades especiais se divertirem e interagirem com outras crianças. Atração é o primeiro parque inclusivo desse tipo em Minas Gerais.



Quem desenvolveu o projeto, chamado Duda Nalini foi Selma Nalini, de Ribeirão Preto, São Paulo. A filha mais velha dela, Maria Eduarda Nalini, é portadora da síndrome Dandy-Walker e necessita do uso da cadeira de rodas, o que a impossibilitava de brincar com o irmão mais novo em parques públicos da cidade.



Foi então que Selma criou o projeto de implementação de brinquedos inclusivos, possibilitando que todas as crianças, especiais ou não, pudessem brincar juntas.





Tanto em Ipatinga quanto em Ribeirão Preto, os parques servirão de modelos para a implementação de mais áreas de lazer acessíveis.



"Queremos ser conhecidos como uma cidade que pratica os conceitos de cidadania em sua plenitude, que também respeita e faz questão de incluir as pessoas com necessidades especiais, dignas de toda atenção e cuidado do poder público", comentou o prefeito do município mineiro, Gustavo Nunes.