Dia Nacional dos surdos: conheça quatro projetos de acessibilidade

A surdez afeta cerca de 10 milhões de brasileiros (foto: SHVETS production/Pexels)





Domingo (26/09) comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. A data foi escolhida por ter em referência à fundação da primeira escola de surdos do Brasil, em 1857, o Instituto Imperial de Surdos-Mudos localizado no Rio de Janeiro. Atualmente o local é conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES).





Separamos quatro projetos que visam a inclusão do público surdo em diversas plataformas:





Hand Talk



A Hand Talk é uma empresa fundada, em 2008, por Ronaldo Tenório. O objetivo é tornar sites acessíveis aos surdos, disponível para computadores e smartphones. Os sites de empresas interessadas podem solicitar a implementação de um botão, que sinaliza a linguagem de sinais, e assim o usuário seleciona o trecho do texto que será traduzido para LIBRAS pelos assistentes virtuais Hugo ou Maya.











Outro produto da empresa é o aplicativo no qual é possível escrever, falar ou acessar um dicionário de palavras, além de ter o conteúdo traduzido por um dos assistentes virtuais.

A funcionalidade está disponíve em mais de 600 sites brasileiros, como Samsung, Magazine Luiza, O Boticário e Azul Linhas Aéreas e a empresa já ganhou diversos prêmios como Melhor app Social da américa Latina, pela ONU em 2015, e de Solução Mais Inovadora do Mundo, pelo Gifted Citizen em 2016.





Ping Play

O Ping Play se apresenta como a primeira plataforma de filmes 100% acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva. Todos os filmes da plataforma apresentam audiodescrição, legendas e libras.





O catálogo inclui obras nacionais e internacionais, incluindo os vencedores do Oscar, Parasita e Druk - Mais uma rodada, que podem ser alugados e assistidos no site.





Libras Inter Conect

A plataforma Libras Inter Conect foi criada por Aisamaque Souza, professor de Libras do Instituto Federal Baiano (IF) para auxiliar pessoas com surdez a se comunicarem com os profissionais da saúde em meio a pandemia de Covid-19.





O site traz informações sobre a COVID-19. O que é a doença, seus sintomas, o que fazer caso seja diagnosticado e fake news. Além disso, também traz notícias e boletins diários, tudo em libras.





Na plataforma, a pessoa com surdez pode requerer a ajuda de um intérprete de libras para se comunicar com um profissional da saúde, para que não precise recorrer a um familiar para mediar a consulta. Com intérpretes preparados, a comunicação dos sintomas e do diagnóstico se torna mais fácil e precisa.





Atualmente a função de solicitar um intérprete está disponível apenas para as cidades Itapetinga, Teixeira de Freitas e Uruçuca, na Bahia, mas o conteúdo informativo pode ser acessado de todo o país.





The Last of Us parte II



Artifícios visuais de acessibilidade de The Last of Us parte II (foto: Divulgação: Play Station)

O jogo The Last of Us parte II, desenvolvido pela empresa Naugthy Dog, além de ganhar como melhor do ano, o jogo conquistou o prêmio de mais acessível do The Game Awards de 2020.





É possível acessar as configurações de acessibilidade do jogo e habilitar indicadores de percepção, que mostram quando o jogador está sendo detectado no modo furtivo e a direção de inimigos perigosos. Outra configuração possível são as legendas que podem ser alteradas em tamanho e cor, de acordo com o que for mais confortável para o jogador.





Além das configurações para pessoas surdas, The Last of Us parte II também se destacou para o público cego, onde o design de áudio permite que as pessoas cegas joguem o jogo inteiro. Também estão disponíveis configurações para pessoas com deficiências motoras e suscetíveis a enjoos.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz