Japonesas conquistam o título de gêmeas idênticas mais velhas do mundo

Umeno Sumiyama e Koume Kodama com seus certificados do Guinnes World Record (foto: Reprodução/Guinnes World Record)





As japonesas Umeno Sumiyama e Koume Kodama foram confirmadas como as gêmeas idênticas mais velhas do mundo, conforme o Guinnes World Records. As irmãs nasceram no dia 5 de novembro de 1913 em Shodoshima, uma ilha no sul do Japão a cerca de 660 km de Tóquio.





Segundo o Guinness World Records, as irmãs vivem separadas desde que terminaram o ensino fundamental. Koume deixou a ilha para trabalhar com o tio em outra cidade, enquanto Umeno permaneceu. Umeno se casou e constituiu família. Devido ao afastamento geográfico, elas não se encontraram com frequência ao longo dos anos.



Umeno Sumiyama e Koume Kodama em sua festa de 99 anos (foto: Reprodução/Guinnes World Record)



Aos 70 anos fizeram uma peregrinação budista e, na festa de 99 anos, Umeno chegou a brincar que elas pareciam mais jovens que as detentoras do recorde na época e que poderiam conquistar o título.





Umeno Sumiyama e Koume Kodama com seus certificados do Guinnes World Record (foto: Reprodução/Guinnes World Record)



Atualmente, Umeno e Koume vivem em lares de repouso distintos no Japão. Os certificados foram enviados pelos correios, devido à pandemia da COVID-19. Segundo o Guinness World Records, Umeno se emocionou ao receber o certificado. “Koume, cuja memória não é o que era, infelizmente não conseguiu compreender totalmente o significado de receber o certificado”.





O Japão também detém o recorde de homem mais velho do mundo, Jiroemon Kimuro, que faleceu aos 116 em 12 de junho de 2013, e a mulher mais velha, Kane Tanaka, de 118 anos.