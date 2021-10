Filha do rapper Ludacris é inspiração em série animada da Netflix

Série dedicada ao público infantil já tem 15 episódios lançados (foto: Reprodução/ Netflix)

A série animada "Karma’s world", baseada em Karma, filha do rapper e ator estadunidense Ludacris, estreou nesta sexta-feira (15/10) na plataforma de streaming Netflix. O artista é um dos criadores e produtores da obra. Na série, dedicada ao público infantil, Karma é uma estudante de 10 anos, apaixonada pelo rap. A trama vai explorar os desafios e dificuldades em ser uma criança negra.



LEIA MAIS 12:24 - 15/10/2021 Tandara volta a afirmar que é contra atletas trans no vôlei

09:44 - 15/10/2021 Federação de handebol feminino de praia libera shorts no lugar de biquíni

09:32 - 15/10/2021 Pedreira Prado Lopes recebe Encontro Negro de Contadores de História A série animada "Karma’s world", baseada em Karma, filha do rapper e ator estadunidense Ludacris, estreou nesta sexta-feira (15/10) na plataforma de streaming Netflix. O artista é um dos criadores e produtores da obra. Na série, dedicada ao público infantil, Karma é uma estudante de 10 anos, apaixonada pelo rap. A trama vai explorar os desafios e dificuldades em ser uma criança negra.A vontade de Karma de mudar o mundo por meio do rap e seus sentimentos também serão narrativas abordadas na animação. A primeira temporada tem 15 episódios, com duração média de 13 minutos cada um.





O rap e os temas sobre raça e racismo são discussões que surgem em alguns dos episódios. Em um momento do episódio "Hair comes trouble", um dos colegas de Karma pergunta se pode tocar em seu cabelo, o que faz com que a menina se sinta desconfortável com essas e outras perguntas sobre o seu cabelo crespo.









As músicas escritas e cantadas pela personagem também vão movimentar a série. Karma encontra na música um caminho importante de se expressar e de impactar as pessoas em sua volta. Em entrevista ao site Yahoo Entertainment, o rapper Ludacris, que dubla o pai de Karma, comentou sobre a importância do rap na trama de "Karma’s world".



"As músicas falam sobre autoconfiança, auto-capacitação, ser uma menina, o que elas passam e apenas tentar ser positivo para o mundo", diz o rapper.