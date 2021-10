Exposição recria beijos icônicos em fotos com casais LGBTQIA

Exposição on-line recria beijos icônicos com casais LGBTQIA (foto: Reprodução - Google Arts and Culture)



Entre os beijos recriados estão o do casamento da Lady Diana com o príncipe Charles, na varanda do Palácio de Buckingham, a escultura “O beijo” do francês Auguste Rodin e a cena do beijo na chuva do filme “Diário de uma paixão”.

Além de questionar a invisibilidade dos beijos LGBTQIA , a exposição joga luz sobre a importância da representatividade, da ocupação dos espaços e manda um beijo para o preconceito ainda muito presente no Brasil.





A exposição virtual é uma realização do MDS, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerido pela “Amigxs da Arte” junto com a GUT São Paulo e pode ser acessada através das plataformas Google Arts and Culture e #CulturaEmCasa.