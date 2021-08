Cantora LGBT expressa amor em 'Eu sou Deus': 'Quero mostrar o que é divino'

O clipe de 'Eu Sou Deus' contou com a produção da equipe Almanaque, que trabalha com a Lua em seus projetos audiovisuais (foto: Reprodução Almanaque) Uma representação artística de amor e confiança. Esta é a principal definição do videoclipe da música "Eu Sou Deus", da cantora e rapper mineira Lua Zanella, lançado nesta sexta-feira (27/8). A faixa é o terceiro single do EP 'Dama de Paus' que retrata as vivências pessoais da artista como mulher trans.





O videoclipe abre com a cantora sendo maquiada por sua mãe, Rizza de Morais, na frente de uma tela com a frase 'amor próprio' escrita várias vezes. As cenas de Lua se mesclam com uma dançarina, Eli Nunes, que performa ao som da música "Eu Sou Deus".

O último frame é uma imagem de Lua de mão dadas com sua mãe enquanto dublam as frases finais da canção. Logo, a tela escurece e aparece um escrito: "Aos 11 anos, Rizza escreveu um soneto e o nomeou de Lua, nome que deu à sua filha". Enquanto os créditos aparecem, a cantora narra um poema sobre suas vivências.





Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Lua contou sobre o processo criativo de 'Eu Sou Deus', a criação do videoclipe e novos projetos.





EM: Como foi o processo de criação de 'Eu Sou Deus'?





LUA: O processo de criação de 'Eu Sou Deus' se deu há, mais ou menos, dois anos. É uma música que veio naturalmente. Simplesmente surgiu e eu escrevi em poucos minutos. Depois fui lapidando com o tempo. Mas o esboço dela foi bem rápido e íntimo. É uma música que fala muito sobre mim e é sóbria no instrumental. Mas, para mim, ela é uma luz.





EM: Qual é a principal mensagem da música?





LUA: A música fala sobre o que é divino para mim. Tanto que, no clipe, as referências que usei são para mostrar o que é divino para mim, como a relação que eu tenho com a minha mãe. Se tem alguma coisa que eu creio, é na minha relação com a minha mãe. Tem uma frase que foi matutando na minha cabeça e que se encaixa com 'Eu sou Deus'. Eles disseram para 'crer, obedecer e não questionar', mas eu questiono tudo, só obedeço a minha mãe e só creio em mim. Então, a música tem várias referências à Bíblia, pois pensei que seria uma canção para cutucar a religião, pelo o que a religião fez comigo e o que acredito que faz na sociedade. Mas, a premissa acabou mudando. O clipe, que inicialmente seria em forma de um protesto, se transformou em afeto.





EM: A música tem várias referências à religião católica. Este tema é bem presente em outras obras suas. Qual é sua relação com a Igreja?





LUA: Então, a Igreja é um espaço que expurga e não deixa que corpos como o meu, corpos de travestis, estejam lá dentro em posições confortáveis. Pelo menos, é assim que eu me senti por todas as igrejas que eu passei, antes de me assumir travesti. Enquanto travesti, eu não tenho coragem de ir a igreja pois eu sei como as religiões nos recebem, não só a cristã.





EM: O clipe de 'Eu Sou Deus' tem conexão com o clipe de 'Iara'? Ou algum easter egg?





LUA: O videoclipe de 'Eu Sou Deus' não tem ligação com o clipe de 'Iara'. Mas, eu acho que o que as duas músicas têm em comum é que eu uso a arte para falar sobre mim. As canções estão no EP 'Dama de Paus'. Mas, os videoclipes foram gravados na mesma semana. 'Iara' foi duas noturnas de 12 horas. Fiquei muito cansada.





EM: "Eu sou Deus" é a última faixa do EP Dama de Paus. Este será o último single da era?





LUA: Eu não tenho certeza se eu sou deus será o último single da era. A gente (eu e a equipe da produtora Almanaque) está tentando se inscrever em alguns editais.





EM: Qual é o próximo passo da sua carreira? O que esperar da dama de paus?





LUA: O próximo passo da minha carreira é lançar o meu primeiro álbum. As músicas já estão prontas mas prontas precisam de uma lapidação. O álbum foi escrito em um edital e passamos na primeira etapa, mas precisamos esperar o resultado final. Podem esperar bastante trabalho, feats, arte e esperem ver a Lua mostrando que ela defende, acredita e luta contra. Esperem leveza, dança e momentos bons. Tudo isso vai estar no meu trabalho. Obrigada.



Veja o clipe de 'Eu Sou Deus':

