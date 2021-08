Dia da Igualdade Feminina ganha força após retrocessos da pandemia

Dia Internacional de Igualdade Feminina atenta para retrocesso de conquistas de equidade devido à pandemia (foto: Pixabay) Criado no dia 26 de agosto de 1973 nos Estados Unidos, o Dia Internacional da Igualdade Feminina ganhou uma importância ainda maior neste ano. Após quase 18 meses de pandemia da COVID-19, as mulheres brasileiras viram direitos conquistados após luta e resistência retrocederem décadas.

10:00 - 26/08/2021 Não é bico! Plataforma capacita empreendedores, que aumentaram na pandemia A pandemia marcou um recuo de 50,6% na participação das mulheres no mercado de trabalho em terras brasileiras. Segundo o pesquisador Marcos Hecksher, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a participação das mulheres no mercado de trabalho voltou ao nível observado em 1990.

"Também as mulheres devem ser afetadas de forma diferenciada nessa crise devido à ausência de atividades escolares presenciais e ao aumento das atividades domésticas e de cuidados", alerta estudo assinado por Hecksher e outros dois pesquisadores: Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa e Joana Simões Costa.

No primeiro trimestre deste ano, 14,8 milhões de brasileiros estavam desempregados, conforme estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).





As mulheres eram a maioria, com 54,5% do quantitativo total: representavam 8,06 milhões, enquanto os homens, 6,73 milhões.

O período - primeiro trimestre - é o único divulgado de 2021 pelo IBGE até agora. Mas em 2020 o cenário era semelhante: no terceiro trimestre daquele ano, quando foi atingida a taxa de desocupação mais alta da série histórica iniciada em 2012, elas foram as mais afetadas.

Enquanto os homens registraram um índice de 12,8% de desemprego, as mulheres alcançaram 16,8%.

Luta histórica - e ainda atual

Mais impactadas pela pandemia, elas já estão acostumadas com as adversidades. Para se ter uma ideia, as brasileiras só conquistaram o direito de exercer uma profissão em 1962. Até então, o trabalho feminino estava sujeito à autorização do marido pelo Artigo 242 do Código Civil brasileiro de 1916, revogado há 59 anos.

O ato de votar só foi conquistado em 1934, quando a Constituição Federal passou a prever o direito. Nos Estados Unidos, onde foi criado o Dia Internacional da Igualdade Feminina, tal direito foi adquirido antes, no dia 28 de agosto de 1920.

A pandemia mostra, na prática, que a data criada na década de 1970 ainda está atual, principalmente com os retrocessos de conquistas. O acesso a direitos civis, condições igualitárias de trabalho e representatividade política ainda precisa ser reivindicado por elas.

