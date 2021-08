Ariel: a representatividade que as crianças trans precisavam

Jared Amarante lança seu sexto livro, Ariel - A travessia de um príncipe trans e quilombola (foto: Joshua Lima/Divulgação)

A transexualidade ainda é um tema que levanta muitos questionamentos. Um deles é de que maneira ela deve ser encarada na infância. O assunto é abordado de maneira lúdica do livro "Ariel - A travessia de um príncipe trans e quilombola", a sexta publicação de Jared Amarante.

O livro trata do processo de autoconhecimento de Ariele, seu nome de batismo, como uma criança trans, que ao mostrar ao pai um desenho de como se via, como um garoto, sofre a dor do preconceito e da deslegitimação de sua identidade.

O Brasil é, pelo 12º ano, o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Mas uma forma de mudar essa realidade é por meio da educação. Nesse sentido, a história permite que a criança trans se sinta representada. "É uma forma de ela entender que existe, é amada, é especial e pode ser um príncipe", nas palavras do autor. Aos adultos, a obra contribui para despir preconceitos e instruir, especialmente no prefácio, que se apresenta como introdução não apenas do livro, mas do universo LGBTQIA+.

Ariel é transportado ao Quilombocéu, onde se afirma como Ariel e aprende sobre paciência, fidelidade, amor próprio, respeito e diversidade.

"Pesquisei muito e não encontrei um personagem como Ariel. A gente sempre vê outros corpos atingindo o lugar de realeza, mas um corpo trans, preto e gordo chegar ao patamar de realeza eu nunca tinha visto. Então eu falei: 'Vou produzir esse príncipe, porque essas pessoas existem e são príncipes e princesas também'".

Ariel é uma história lúdica, cheia de aspectos fantásticos. A narrativa também apresenta as comidas que fazem referencia à cultura quilombola. A obra apresenta Deus como um planeta. "Deus ali não é homem, não tem barba, não é loiro, não é preto, não é azul, ele é o mundo. Ele é um mundo e é a representação de tudo que cabe dentro deste mundo", conta Jared.

Além disso, Deus é representado na ilustração que compõe a capa dançando com Ariel, em referência à uma frase do filósofo Nietzsche "eu somente poderia acreditar num Deus que soubesse dançar".





Ilustração do livro Ariel - A travessia de um príncipe trans e quilombola: Deus dançando com Ariel (foto: Reprodução)

A referência também indica um desejo de Jared: "Espero que todos os corpos trans, pretos e gordos tenham a oportunidade de dançar uma valsa sem que sejam ridicularizados ou, primordialmente, sem que sejam mortos a ponto de nem conseguirem dançar essa valsa. Para que não sejam tirados desses corpos o direito de dançarem a própria música que vieram dançar nessa vida".

As entrevistas que fecham o livro foram parte da pesquisa de desenvolvimento do personagem. São relatos de pessoas trans de todo Brasil que, em um exercício de coragem, contam experiências ao se descobrirem trans e relembram o processo de transição, as dores e conquistas, humanizando e se conectando com o leitor, independente de sua orientação sexual ou de gênero.

Processo de criação

Ariel levou quatro anos para ser escrito. Tempo durante o qual Jared se empenhou em entender a vivência do público que queria representar: "Não sou trans, não sou preto e não sou gordo, então, tive que descer de três pedestais que o meu corpo ocupa na sociedade para entender minimamente o que essas pessoas sentiam e viviam para compor Ariel", explica.

Auxiliado pelo aprendizado adquirido na formação em jornalismo, o processo de criação do livro passou pela observação da sociedade e dos comportamentos, conversas, entrevistas e ampla pesquisa por meio de livros, filmes e artigos. Além disso, Jared contou com a parceria com o psicólogo e especialista em gênero e sexualidade Wllington Oliveira para construir os aspectos da personalidade do personagem e como cada experiência o afetaria psicologicamente.

A escolha do nome do protagonista é uma referência à sereia dos contos infantis, que passa por uma transformação para viver a vida que ela deseja, e também por ser um nome universal, que pode pertencer a uma mulher, um homem ou a uma pessoa não binária.

Recepção

A obra foi muito bem recebida pela crítica e pelo público trans. Entretanto, também houve ataques preconceituosos e questionamentos sobre a legitimidade do autor em contar uma história sobre um grupo ao qual não pertence. Sobre isso, ele declarou: "Compreendo e respeito profundamente todas as vivências que impactaram a travessia dessas pessoas, e espero que compreendam que eu faço parte da bandeira LGBTQIA e que eu quero somar vozes. Nós não precisamos ser pretos, trans e gordos para lutar contra a transfobia, a gordofobia e o racismo. Eu quero me unir a essas causas e estou fazendo uma luta anti-preconceito e este é um dos meus propósitos nessa vida".

Jared também reforça a importância da educação sexual para que os jovens entendam sobre identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual e que possam celebrar a diversidade.

Sobre Jared Amarante

Nascido em uma familia evangélica, Jared começou a escrever poesia por volta dos 10 anos, com temas que expressavam suas vivências como criança gay e paixonites adolescentes. Segundo Jared, ele ia para um canto da escola e "escrevia as minhas poesias que eram já muito dramaticas, muito cheias de vida para uma pessoa tão jovem. Mas eu acho que era na proporção da dor e das coisas que eu sentia, da intensidade de tudo que eu vivia".

Jared afirma que a literatura o salvou do suicídio. Com apenas 17 anos, em 2010, ganhou um concurso mundial de poesia em Portugal e teve seu primeiro livro lançado pela editora portuguesa Corpus, entitulado "Minha alma em teu corpo", sob o pseudônimo de Gui Barreto.

Acreditando que a arte existe para servir à sociedade e no poder de sensibilizar da literatura, lançou mais quatro romances pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro que provocam discussões sociais.

"Não volte... Acredite, o amor é destino" narra experiências, decisões e desilusões de uma prostituta de Copacabana. "Esquina de lágrimas" é uma história sobre relacionamentos entre pessoas de idades muito diferentes e "Cartas terminais", tem foco no relacionamento por meio de cartas de dois pacientes com doença terminal em quartos vizinhos e está em processo de adaptação para o cinema.

"O amor que ninguém viu" é baseado nas experiências de vida do próprio autor e de alguns amigos. A história narra o amor entre dois jovens gays evangélicos, na qual eles "Lutam a vida inteira para ficarem juntos e conseguem entender que o amor deles não é pecado, quando eles param de olhar para a interpretação equivocada que as pessoas tem da Bíblia. Porque a Bíblia não é nenhum problema, mas a interpretação sobre ela mata vidas LGBTQIA ."