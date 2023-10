Febre no Tiktok, bolo alagado é inspirado no bolo 'Tres Leches'

687

Estado de Minas testou as receitas de bolo alagado e bolo tres leches (foto: Melissa Souza/EM/DA Press) O bolo alagado, ou afogado, virou uma febre no TikTok nas últimas semanas. Diversos perfis dedicados à culinária estão postando vídeos com as mais variadas combinações de sabores e decorações. Sua proposta é servir um bolo o mais molhadinho possível.





Tudo começou quando uma confeitaria de Curitiba, a Nelas Cakes, comandada por uma venezuelana, postou um vídeo compartilhando sua versão do bolo Tres Leches, bastante comum na América Central, especialmente no México, Nicarágua, Cuba, Porto Rico e Guatemala.





Origem do Tres Leches

O bolo Tres Leches consiste em uma massa branca bastante fofinha e umedecida com uma mistura de leite, leite condensado e creme de leite, dando o nome da receita.

Pratos que levam massa embebida em uma calda são comuns na culinária mundial, por isso é difícil determinar uma origem específica.





Uma das teorias seria de que surgiu no início dos anos 1900, quando o leite condensado e o creme de leite em lata se popularizaram na América Latina. Ambos os produtos foram criados em meados de 1800 como forma de armazenar o leite de forma a prolongar sua durabilidade para que fosse transportado das metrópoles europeias para as colônias.





A Nestlé, líder no segmento desde o séc. XIX, desde os primórdios já publicava receitas nos rótulos das latas. Por volta de 1940, uma delas foi a do bolo Tres Leches, ajudando ainda mais na popularidade da receita.

Irmão distante

Outra teoria envolve os Balcãs, região sudeste da Europa. Segundo o portal Albanian Way, existe uma sobremesa chamada Trileçe (três leites), muito popular na Albania, que remonta à era otomana, quando era preparado a partir de três leites diferentes: leite de cabra, leite de búfala e leite de vaca.





Atualmente o preparo é feito com um bolo de baunilha denso umedecido com uma mistura de leite condensado, creme de leite e leite integral, assim como o Tres Leches, e coberto com uma calda de caramelo.

Faça você também

Confira as receitas do bolo alagado e do bolo tres leches (foto: Melissa Souza/EM/DA Press)



Bolo Alagado





Ingredientes

500 ml de leite integral

200 g de leite condensado

100 g de creme de leite

3 colheres (sopa) de achocolatado

3 ovos

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

5 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento





Modo de preparo

Em uma batedeira, bata os ovos e o açúcar por cerca de 10 minutos. Peneire a farinha e o achocolatado e adicione na massa, misturando com uma espátula ou fouet. Coloque a massa do pão de ló em uma forma redonda e alta já untada. Asse no forno já preaquecido a 180°, durante 35 minutos. Enquanto isso, dê continuidade para a calda. Em um recipiente, coloque uma colher de achocolatado, o leite condensado, o creme de leite e o leite. Pegue uma tampa de bolo e coloque um pouco dessa calda no fundo. Coloque o bolo dentro da tampa, por cima da calda. Acrescente o restante da calda por cima. Cubra com um papel-filme e transfira para a geladeira enquanto o bolo absorve o líquido. Decore com chantilly.





Bolo Tres Leches

ingredientes

1 e ½ xic de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento

½ colher de chá de sal

4 ovos grandes

1 xic de açúcar

2 colheres de chá de essência de baunilha

500ml de leite integral

1 lata ou caixinha de leite condensado

200ml de creme de leite

Coco, morango ou outra fruta para decorar





Modo de preparo