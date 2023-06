Festa Portuguesa acontece neste sábado (10/6) em BH

Restaurantes, docerias e atrações musicais têm presença na 13ª Festa Portuguesa (foto: Divulgação/ Festa Portuguesa)

A 13ª edição da Festa Portuguesa acontece neste sábado (10/6), em Belo Horizonte. Com entrada gratuita, o evento é realizado no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, das 10h às 20h. Este ano, o destaque vai para a música, com estilos que passeiam por Portugal, Minas Gerais e países africanos.