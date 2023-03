Novidade em BH, quiosque serve smoothies para beber e comer de colher

A mistura de uva, kiwi e abacaxi chama a atenção pela cor verde (foto: Sara Mendes/Divulgação)



Não é exatamente vitamina nem suco. Pela cremosidade, pode ser comparado a sorvete, só que totalmente natural. Estamos falando do smoothie, creme à base de frutas inventado nos Estados Unidos e que agora tem uma casa só para ele em Belo Horizonte. Há pouco mais de um mês, o Mango Smoothie bar ocupa um quiosque ao ar livre no Bairro Belvedere.

A ideia do bar de smoothies é de Tatiana Cioffi e Ana Carolina Vilela. Elas são amigas de infância e, desde novas, falavam em abrir um negócio juntas.



Já tinham duas franquias de uma marca de chás e estavam em busca de um imóvel para abrir uma cafeteria quando visitaram o Belvedere Square, food hall com várias operações de gastronomia.

De cara, chamou a atenção o quiosque que fica no jardim. O espaço havia sido construído para ser uma sorveteria, mas ainda estava vago.



“Quando entramos no carro para ir embora, virei para a Carol e falei: vamos criar uma empresa para ocupar o quiosque? Literalmente, em 15 minutos definimos o conceito e no mesmo dia já tínhamos o nome, a paleta de cores e um breve cardápio”, conta Tati.





Para elas, o quiosque, revestido com madeira e que fica ao ar livre, remetia a algo natural e sustentável. Logo pensaram em frutas. Mas não queriam fazer sorvete nem só creme de açaí.



Tati e Carol trabalhavam na área financeira, mas sempre foram muito ligadas a empreendedorismo e inovação. Jamais pensariam em fazer mais do mesmo. Então, o que dava para fazer de diferente com as frutas?



As sócias nunca tinham experimentado, muito menos sabiam fazer, mas conheciam smoothie de nome. Naquele momento de inspiração, enxergaram que era ideal para o que planejavam.



Foram noites e noites estudando e testando quilos e quilos de frutas para descobrir como atingir a tal cremosidade. “Optamos por usar as frutas inteiras, e não polpa. As fibras ajudam a dar consistência”, explica Tati.





Todos os sabores foram criados do zero, levando em conta na combinação de frutas os sabores e o que funciona para deixar a mistura cremosa. As sócias acrescentaram especiarias para dar um toque diferente: cúrcuma, gengibre, canela e cardamomo.

A partir disso, surgiram duas versões de smoothies. Uma delas segue a proposta original, de ser uma bebida cremosa servida no copo. No cardápio, está descrita como vitamina de frutas para beber de canudinho. Acrescenta-se leite de castanha de caju.

“Não necessariamente pensamos em ser vegano e não ter lactose. Essa escolha foi mais pela consistência e sabor, para ficar mais leve e remeter a uma coisa saudável”, justifica.

Só frutas, e nada mais

Já os bowls são definidos como cremes gelados para comer de colher. Servidos em cumbucas de vidro, ficam um pouco mais consistentes, por isso a comparação com sorvete, com a diferença de ser totalmente natural. Esse smoothie tem só frutas batidas, e mais nada.

Se você quiser, pode escolher incrementá-lo com toppings, que vão desde frutas frescas, como banana, morango e kiwi, a granola, leite condensado, chips de coco queimado e amêndoas laminadas.





No total, a loja oferece 14 sabores. Até agora, os mais vendidos são o Mango (manga, abacaxi, coco e gengibre) e o Zadar (blueberry, uva verde e banana).



Também tem creme de açaí, mas, como é de se imaginar, não é um açaí qualquer. O que elas servem é feito com biomassa de banana verde e beterraba e adoçado com açúcar demerara. Mais natural e saudável.



Logo que você faz o pedido, já ouve o barulho do liquidificador. Tudo é batido na hora. Os smoothies chegam à mesa gelados em bowls e copos importados dos Estados Unidos, que são apoiados em discos de madeira. Tati e Carol buscavam um design diferente.



“Quando começamos a pesquisar, vimos que todos os smoothies seguiam uma estética muito parecida, com palha, bambu, fibra de coco, mas não queríamos um tropical batido, de praia, sufista. Não tem nada a ver.”

As louças são transparentes justamente para realçar o colorido dos smoothies. Como não deixar evidente o rosa hipnotizante da pitaia, misturada com abacaxi, banana e gengibre?



Também se destaca o verde da combinação de uva, kiwi e abacaxi. Além do amarelo, o bowl de maracujá (com manga e cardamomo) exibe pontinhos pretos das sementes. Propositalmente, ele não é coado.





Em breve, o cardápio terá novidades. Seguindo a linha saudável, a casa passará a servir overnight oats, que em português seria aveia “adormecida”.



“É como se fosse um mingau de aveia que não vai no fogo e isso dorme dentro da geladeira. Depois colocamos frutas picadas. Muita gente come, mas nunca vi em nenhum lugar.” As sócias também vão ter iogurte natural de produção própria.





Os smoothies devem ser disponibilizados no delivery nos próximos meses.

Serviço

Avenida Celso Porfírio Machado, 200, Belvedere

(31) 98451-1919