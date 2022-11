Festival da Jabuticaba em Sabará terá shows e variedade de produtos

A fruta, no município, é chamada de 'ouro negro' e é considerada patrimônio imaterial da cidade (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação) Culinária temperada com a arte de grandes chefes e shows musicais dão o tom da união entre cultura e gastronomia na 36ª edição do Festival da Jabuticaba em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que teve início nesta quinta-feira (24/11).

Agora, em quatro dias consecutivos de celebração, o festival apresenta mais de 40 tipos de produtos que vêm da jabuticaba. Logo, geleias, licores, tortas e pães são apenas algumas das delícias à disposição do público no Centro Histórico do município.

Uma das grandes atrações é a “Cozinha Show”, onde o visitante consegue visualizar a versatilidade gastronômica da fruta por meio da maestria de chefs convidados que elaboram pratos sofisticados com o derivado de jabuticaba escolhido.

Logo, para além do paladar, trata-se de um espetáculo visual que acontece em uma cozinha com cenário cinematográfico.

Nesta edição, o festival ainda promove os concursos de melhor geleia, melhor licor e produto inovação.





Confira a programação desta sexta-feira (25/11)

10h às 22h | Exposição Família Alfredo Machado (Solar do Pe. Correia)

10h às 13h | Dj Hiltinho (Praça Santa Rita)

13h30 | Show com Cinara Ribeiro (Praça Santa Rita)

14h | Cozinha Show com o chef Renan Bastos (Praça Melo Viana)

14h | Cozinha Kids com a chef Maria Tereza Santos (Praça Bueno Brandão)

15h | Show com Sapotchen (Praça Santa Rita)

16h | Cozinha Show com o chef Carlos Baldo (Praça Melo Viana)

16h | Cozinha Kids com a chef Maria Tereza Santos (Praça Bueno Brandão)

18h | Cozinha Show com o chef Wederson Carlos (Praça Melo Viana)

18h | Show com Amplitude 80 (Praça Santa Rita)

19h30 | Show com Kfé e Viola (Praça Melo Viana)

20h | Cozinha Show com o chef Sinval Espírito Santo (Praça Melo Viana)

21h | Show com 14 Bis (Praça Melo Viana)

19h30 | Show com Gustavo Bruto (Palco Santa Rita)