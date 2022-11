Designer de sapatos se especializa em pães sem glúten e sem lactose

Com o mesmo critério que escolhia a matéria-prima para os sapatos, Monica Baptista está sempre em busca dos melhores ingredientes para os pães (foto: Igor Fernando/Divulgação )

Quando completou 40 anos de carreira, a ficha caiu: estava na hora de realizar o seu grande sonho. Monica Baptista, então, tomou a decisão que ensaiou por décadas. Aos 58 anos de idade, deixou a profissão de designer de sapatos para se lançar como padeira.



Com a Du Kanto, ela se volta para o mercado de produtos saudáveis, desenvolvendo pães de fermentação natural sem glúten e sem lactose (alguns ainda são sem açúcar). Em todos, imprime sabores marcantes.



Monica sempre foi curiosa com pães. Nas viagens para fazer pesquisas de moda, dos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa, gostava de visitar padarias. Uma, em especial, mexia com o seu imaginário.



“Achava o máximo uma padaria em Paris. No meio de vitrines chiquérrimas de moda, tinha essa boutique bacanérrima de pães.” A designer olhava e pensava: um dia vou ter a minha padaria.





Tendência na panificação





Cores: o tomate seco entra para levar pitadas de vermelho para a massa de grão-de-bico (foto: Monica Baptista/Divulgação)

Acostumada a estudar tendências, ela pesquisou o que estava em alta na panificação e enxergou que o mercado de produtos saudáveis só crescia. Isso coincidia com o seu interesse pessoal.

Mapeando a oferta sem glúten e sem lactose em Belo Horizonte, encontrou seu caminho: trabalhar com fermentação natural e criar sabores marcantes, algo que não encontrava na cidade.



“Decidi fazer pães diferenciados e isso tem a ver com a minha história de fazer calçados diferenciados e de alta qualidade”, aponta Monica, que lidava com o exigente mercado de moda.





Seu fermento parte da farinha de arroz, misturada ao açúcar da maçã. Os pães salgados tem como base a farinha de grão-de-bico, enquanto os doces se estruturam com farinha de aveia.



Em todas as receitas, o polvilho doce entra para dar maciez e a fécula de batata entrega leveza. Com essa mistura, a padeira consegue chegar a uma massa com textura que surpreende.





Com o mesmo critério que escolhia o couro e a fivela para os sapatos, Monica está sempre em busca dos melhores ingredientes para os pães.



“Não quero fazer um pão mais ou menos, assim como não conseguia fazer um sapato mais ou menos. Sou muito detalhista e exigente”, comenta Monica, que, a todo momento, conecta a panificação com a moda.









O pão de cheiro verde (salsa, cebolinha e orégano) é um dos campeões de vendas (foto: Igor Fernando/Divugação)

Assim chegou ao pão de cheiro verde (salsa, cebolinha e orégano), que se tornou um dos campeões de vendas. Depois vieram tomate seco, azeitona preta com tomilho e pesto com nozes.



O primeiro pão doce tem como ingrediente principal algo que o pai amava comer: banana passa. Na massa, a fruta desidratada se mistura a flocos de aveia e canela. Os outros dois sabores dessa categoria são chocolate 70% com castanha de caju e damasco.





Paleta de cores





'Sou viciada em café, tomo uns 10 por dia', diz a dona da Du Kanto, explicando o último lançamento (foto: Monica Baptista/Divulgação)

O pão de azeitona preta se ilumina com o amarelo do açafrão e o tomate seco entra para levar pitadas de vermelho para a massa de grão-de-bico.



Para o inverno, ela está desenvolvendo um pão roxo de beterraba com cebola roxa. Ainda está nos planos criar uma massa azul.



Os pães atendem celíacos e quem tem intolerância à lactose. A linha zero açúcar, na qual se incluem lemon pepper, chocolate com castanha de caju e café, foi pensada para diabéticos.



Mas Monica avisa: “Você não precisa ter problema de saúde para comer os pães. Indicamos também para as pessoas que estão buscando saúde com uma alimentação saudável.”





Monica produz e vende tudo sozinha. Desde que começou, tem participado de várias feiras para ouvir diretamente a resposta dos clientes sobre os produtos. Só assim, diz, para entender o mercado e aprimorar as receitas. Como uma novata na panificação, quer mais é aprender a cada dia.





Na etiqueta dos pães, está escrita uma frase de Leonardo da Vinci que ela segue como mantra: “Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”, repete, assumidamente feliz neste novo momento da vida.





Para o ano que vem, o plano é abrir uma cozinha de produção, montar uma equipe e direcionar a venda para empórios, cafeterias, restaurantes e padarias. Inclusive no interior, onde já identificou uma demanda crescente.



Na sequência, a expansão prevê a abertura de um espaço (“mais que cafeteria e menos que restaurante”) para receber o público com pães e sanduíches.

Serviço

(31) 99698-9346

