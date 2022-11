Restaurante Birosca realiza último jantar comemorativo nesta sexta (18)

Vistoso e criativo, o menu proposto pelo Birosca para o aniversário de 10 anos tem o milho como personagem principal (foto: Birosca/Divulgação)

Nesta sexta-feira (18) é a última oportunidade para conferir o jantar degustação preparado pelo Birosca, o restaurante que fica no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. A disputada casa gastronômica, comandada pela chef Bruna Martins, está soprando velinhas de dez anos de existência.

Intitulado “Bodas de Fubá”, o menu tem o milho como personagem principal e está sendo servido nos dias 17 e 18 de novmebro. É bastante instigante fazer o mergulho proposto por Bruna e suas companheiras da cozinha, toda ocupada por mulheres. A nova decoração da casa rendeu ao lugar um clima mais aconchegante e em harmonia com o menu agora servido.

O menu de Bruna Martins

Bruna aponta sua lupa para a tradição da cozinha mineira, mas sem perder de vista a inventividade. Dessa mistura saem criações como uma deliciosa broa de milho com maionese de jabuticaba e tartar de pacu curado, uma das entradas da refeição. A salada de tomates servida com uma coalhada temperada ganha pela suavidade e vem ladeada por torresmo de pele de peixe de rio.

Ao longo do jantar, o cliente vai sendo apresentado a possibilidades criativas que não perdem o terreno da identidade mineira, como o saboroso “franguin à passarin” com goiabada fermentada e coalhada de fígado. Outras três criações acompanham essa etapa do jantar, e envolvem pimenta de cheiro, pirão de rabada e, novamente, uma versão com milho.

Ainda antes do prato principal, chega à mesa uma canja de mulher parida, sugestão da cozinheira para um preparo bastante conhecido pelo interior de Minas Gerais, como em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a tradição, o prato é oferecido a mulheres em período de resguardo ou puerpério.

Chegado, finalmente, o momento do prato principal, saem da cozinha uma bochecha de porco ao molho de amendoim com limão e ervas batidinhas, ou ainda o tucunaré defumado com azeite de picada do mato. Eles vêm acompanhados por abóbora, baroa da roça na banha e creme de castanha do pará, e também tropeiro de dois feijões com broa e baru.

Como encerramento, são servidos bombom gelado de queijo e milho com curau morno, tortinha de queijo com doce de mamão verde e compota de limão-capeta. Um cafezinho com broa e goiabada finaliza o saboroso banquete.

O valor do menu é de R$240 por pessoa e as reservas devem ser feitas pelo WhatsApp (31 99957-7267) ou telefone fixo (31 2551-8310). Bebidas e serviço são cobrados à parte.

Restaurante Birosca

Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza, Belo Horizonte, Minas Gerais