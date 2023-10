SIGA NO

Wagner Moura e Camila Pitanga contracenaram como par romântico em Paraíso Tropical Reprodução



Depois que a TV Globo anunciou que ‘Paraíso tropical’ vai substituir ‘Mulheres apaixonadas’ no Vale a pena ver de novo, as redes sociais celebraram a escolha, destacando a volta do casal Olavo e Bebel (Wagner Moura e Camila Pitanga) às telinhas.





A novela, exibida pela primeira vez em 2007 no horário das 21h, é de autoria Gilberto Braga (1945-2021) e Ricardo Linhares e nunca foi reprisada na TV aberta. Ela foi reexibida apenas pelo canal Viva, em 2021.





Além dos queridinhos do público, a trama é protagonizada por Alessandra Negrini, que vivia as irmãs Paula e Taís, que têm personalidades opostas. O elenco ainda conta com nomes como Susana Vieira, Tony Ramos, Fábio Assunção, Bruno Gagliasso, Vera Holtz, Gloria Pires, Marcelo Antony e Reginaldo Faria.





Em 2008, "Paraíso tropical" foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor novela. E, ao término de cada folhetim, a trama era lembrada pelos internautas como uma das preferidas para ocupar a faixa do fim da tarde. Agora que ela finalmente foi anunciada, os fãs comemoram. “‘PARAÍSO TROPICAL’ É UM NOVELÃO, reprise mais que merecida! Bem melhor que ‘Salve Jorge’, como estavam especulando por aí”, apontou um perfil, lembrando que a trama protagonizada por Nanda Costa chegou a ser apontada como a próxima a ser exibida.





“Os dois atores são excelentes e hilariamente graciosos”, elogiou um telespectador, se direcionando a Wagner e Camila. “Não se faz mais novelas como essa, com Wagner Moura, Camila Pitanga entre outros atores maravilhosos, elencos e roteiros bons. Temos que aguentar post de ‘Travessia’, “terra e paixão’, etc”, ressaltou um internauta.





Escolhida para alavancar a audiência do horário, muitas pessoas duvidam que o resultado será diferente dos 15 pontos registrados por ‘Mulheres apaixonadas’. “Essa reprise de ‘Paraíso tropical’ vai ter sorte se conseguir fechar com mais de treze pontos, né? Mas pode vir, Taís Grimaldi !!! Tem dezesseis anos que você merece esse comeback”, disse outro comentário.





A TV Globo ainda não informou quando ‘Paraíso tropical’ volta à grade da emissora.