'Mutum', filme de Sandra Kogut, conta a história de dois irmãos que moram na roça e têm de enfrentar mudanças impostas pela vida





“Guimarães Rosa em argila e filmes”, evento em cartaz no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza) e no Galpão Cine Horto, celebra vida e obra de um dos maiores escritores brasileiros. A mostra reúne 10 filmes que fazem referência ao universo narrativo retratado nos livros do mineiro e integra programação multimídia da qual faz parte a exposição “Poty Lazzarotto nas artes em argiloxilogravura”. Nela, o artista e professor Fábio Brasileiro presta homenagem ao centenário de nascimento do ilustrador de “Sagarana”, Poty Lazzarotto.

O documentário “Aboio”, de Marília Rocha, venceu a competição nacional do festival É Tudo Verdade em 2005. Celebrada por sua trilha sonora, a produção se consagrou por ser um filme sobre a música, a vida, o tempo e a poesia dos vaqueiros do sertão.

Dirigido por Pedro Bial, “Outras estórias” costura cinco contos do livro “Primeiras estórias”, publicado em 1962: “Famigerado”, “Os irmãos Dagobé”, “Nada e a nossa condição”, “Substância” e “Sorôco sua mãe, sua filha”. Programação completa e horários estão disponíveis no Portal Belo Horizonte.

A exposição “Poty Lazzarotto nas artes em argiloxilogravura”, de Fábio Brasileiro, está em cartaz no Galpão Cine Horto/Galeria Corredor Rômulo Bruzzi (Rua Pitangui, 3.613 – Bairro Horto) até 29 de outubro.

A união de cerâmica e literatura convida o visitante a explorar as metáforas do fogo, da luz e da iluminação presentes na literatura de João Guimarães Rosa, por meio de argiloxilogravuras inspiradas nas ilustrações de Poty Lazzarotto.

As peças evidenciam as conexões entre o “texto escrito” de Guimarães Rosa e o “texto desenho” de Poty, elementos que, para o ceramista, são indissociáveis para se compreender a obra do escritor mineiro. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; sábados, das 9h às 17h; e domingos, das 15h às 21h.