No início de agosto, Faustão foi internado para tratar uma insuficiência cardíaca (Reprodução/Instagram)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, recebeu alta neste domingo (10/9) do Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado. Faustão fez um transplante de coração em 27 agosto.





De acordo com o hospital, Faustão seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco. Faustão é acompanhado pela equipe formada pelos médicos Fernando Bacal (cardiologista), Fábio Antônio Gaiotto (cirurgião cardiovascular) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).



Na sexta-feira (8/9), ele tinha sido transferido para um quarto. Ele tinha sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca.



Três dias após o transplante, Faustão usou as redes sociais para agradecer pelo apoio durante sua recuperação. Ele também agradeceu a família do doador do coração. "Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, me deu a chance de viver de novo", disse.