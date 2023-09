677

Cerca de 1,5 mil pessoas devem passar neste domingo (10/9) pelo Parque Municipal Renné Gianetti, que recebe o Somos Comunidade - Cultura é o Caminhar, evento que vai até as 13h e promove intervenções artísticas, apresentações de dança e música e oficinas. Toda a programação é gratuita e é formada por profissionais, alunos em formação ou já graduados pelo Programa Somos Comunidade, iniciativa que atua, desde 2012, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte.





Comunidade como protagonista

Palco Plural

Circuito Cultura é o Caminhar

O evento tem o objetivo de propiciar momentos de entretenimento e, ao mesmo tempo, compartilhar com o público os processos de aprendizado e criação das oficinas de formação, realizadas na comunidade, no primeiro semestre de 2023. Participam alunos das ações de capacitação nos segmentos de som, luz e projeção, que integram a montagem e operação do evento; elaboração de projetos, que estão atuando como equipe de apoio e operação; divulgação em redes sociais, com cobertura em tempo real e cabelo e maquiagem, com produção dos grupos que se apresentam."O encontro convida as pessoas que passarem pelo Parque Municipal para conhecer os bastidores de uma produção cultural e criar um elo de pertencimento com as linguagens artísticas, que são compartilhadas por grupos, artistas, professores e alunos do Somos Comunidade. Todo o processo de produção de um evento acontece ao vivo desde a montagem de som, luz e projeção, a atuação da equipe de apoio e operação, produção de cabelo e maquiagem dos grupos e artistas que se apresentam no evento", diz Lilian Nunes, diretora da Coreto Cultural, que realiza o evento junto ao Instituto Unimed-BH.A faxineira Carla Francisca da Paixão, 41, e o marido, o motorista Wander Duarte Ramos, 42, levaram os filhos Maria Cecília, 7, e Matheus Gabriel, 4, para curtir o domingo no parque. Há dois anos, a menina, que é modelo, faz oficina de balé no projeto no Morro da Pedras. Moradores do Bairro Jardim América, eles já estiveram no Parque Municipal em outras oportunidades, mas agora é uma ocasião especial. "É muito bacana. Está ótimo o passeio, a cada hora uma apresentação, e depois podemos aproveitar o parque, um espaço aberto muito bonito, com uma estrutura maravilhosa e bem acessível", conta Carla.O Somos Comunidade procura dar voz e visibilidade às comunidades e seus integrantes, tanto aos que participam das atividades formativas quanto aos alunos da Escola de Artes Instituto Unimed-BH, atores permanentes de um processo de relação e aprendizado em diversas formas de expressão artística. As edições anteriores do projeto (2012-2019) tinham por objetivo mostrar o resultado das atividades desenvolvidas durante o ano: coreografias, arranjos e evoluções percussivas, materializados em seis espetáculos que privilegiavam o produto final de cada ano de trabalho. Em 2021, o projeto realizou o documentário-espetáculo "Não Há Sol a Sós", quando as relações dos participantes com a comunidade onde vivem foram expostas pelos depoimentos de moradores e personagens relevantes das vilas, sempre permeados pela riqueza artística do Morro das Pedras.O Somos Comunidade também visa ampliar a inclusão social e a oferta de formação para jovens, em áreas de risco e vulnerabilidade social de Belo Horizonte e região metropolitana, em outros municípios de Minas Gerais, a partir do desenvolvimento de um laboratório cultural comunitário. Contribui ainda para melhorar a autoestima das comunidades, mostrando que a cultura de qualidade tem espaço naquela região e está ao alcance de todos, para formar público consumidor para manifestações artísticas, em especial artes cênicas, e para utilizar a cultura como alavanca para o desenvolvimento humano, com promoção do bem-estar coletivo, incluindo as escolas e projetos sociais.No espaço Palco Plural, a programação inclui diversas atividades de dança com integrantes e alunos da Escola de Artes Instituto Unimed-BH, interativas com o público, como a apresentação e o aulão interativo de Ballet, apresentação do Grupo de Jazz, apresentação e aulão interativo de Danças Urbanas. Ainda na dança, acontecem o aulão interativo de dança de salão Núcleo Artístico e a apresentação do Camaleão Grupo de Dança.Entre as atrações musicais estão a apresentação e o aulão de percussão Tamborilata, com o Arautos do Gueto e a Roda de Samba Morro das Pedras com artistas que integraram o documentário espetáculo do Somos Comunidade, Não Há Sol a Sós (Brasil, 2021), formada por Andinho (voz e violão) Cinara Ribeiro (voz), Dodó Silva (bateria), Mano Coti (voz), Mari Quadros (percussão), Raquel Seneias (voz), Reginho (baixo), Rick Silva (voz e repique) , Ryan (voz e pandeiro), Sabininho (cavaco), Seu Domingos (voz) e Viniçao (voz).O público também pode participar das atividades do espaço Circuito Cultura é o Caminhar. São oficinas de confecção de tambores, de adereços e artesanato com recicláveis. Cada oficina atende até 20 participantes e as inscrições são feitas no local.No espaço está previsto também o Museu dos Brinquedos: Se essa rua fosse minha, que celebra e fortalece a infância a partir da valorização do espaço público, com resgate de brincadeiras coletivas e oficinas de construção de brinquedos. Além disso, haverá intervenções artísticas de palhaçaria com Clowns Sociedade do Riso e circenses do Espaço CirColar, de Contagem.Outra atividade é o Espaço do Conhecimento UFMG: Observação do Sol. Os visitantes são instigados a ver o astro rei por meio de um telescópio, e também podem conhecer a Exposição de figurinos, com peças produzidas pelos alunos nas ações de capacitação do Somos Comunidade. No palco, telões exibem o "Backstage em cena: vídeos bastidores da montagem", com transmissão das atividades de backstage de cabelo, maquiagem e figurinos.A confeiteira Marcela Barreto Petter, de 35 anos, levou o filho Matheus, de dois anos, pela primeira vez no Parque Municipal. Ela conta que o menino adorou. Participou da dança, da oficina de pintura, se divertiu com brinquedos feitos de material reciclado, aproveitou a piscina de bolinha, o parque de diversões, e se encantou com os animais. "Foi muito bom. Um momento para ele extravazar. É muito importante ter espaços abertos e atividades para quem tem filho pequeno. Me senti realizada", diz Marcela."Nós acreditamos na importância do coletivo e da cooperação para a construção de um legado. O Programa Somos Comunidade vem crescendo a cada ano e o evento é uma oportunidade para que os alunos das oficinas mostrem seu talento e compartilhem os aprendizados uns com os outros e com a população", declara a diretora-presidente do Instituto Unimed-BH, Mercês Fróes.