Palco do Fenac foi montado na Praça Cônego Victor, em Três Pontas Fenac/divulgação

A quarta etapa classificatória do 53º Festival Nacional da Canção (Fenac), realizada na noite de sábado (19/8) em Três Pontas, no Sul de Minas, classificou cinco músicas para as semifinais do evento, que ocorrerão em 7 e 8 de setembro na cidade de Boa Esperança. Cada uma delas recebeu R$ 2,5 mil. O Fenac distribuirá R$ 215 mil em prêmios este ano.





Enviada de Quito, no Equador, e apresentada on-line, classificou-se para as semifinais a música “Pecado capital”, de Matheus Fonseca. O público que foi à Praça Cônego Victor, em Três Pontas, assistiu ao show em que se classificaram “Amuleto”, de David Mour, de Londrina (PR); “Saga”, de Valéria Velho, interpretada por Graziela Medori, de Tietê (SP); “Trono”, de Luis Dillah, de Novo Horizonte (SP); e “Me salva de mim”, de Elis Theophilo e Laíse Reis, de “Três Pontas” (MG).

As próximas classificatórias ocorrerão nas cidades sul-mineiras de Nepomuceno (25 e 26/8) e Elói Mendes (1º e 2 de setembro), antes da etapa final em Boa Esperança.