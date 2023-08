677

Agora, eles voltam ao lugar de onde tudo começou, no palco do Observatório, em Nova Lima, para gravar um DVD, nesta terça-feira (15/8), em comemoração aos 20 anos da dupla, repleto de nostalgia no repertório. “Não há lugar melhor que BH”, cantavam César Menotti e Fabiano em um dos seus primeiros sucessos, há duas décadas. Os irmãos, nascidos no interior de São Paulo e na Califórnia, respectivamente, se dizem mineiros de coração, porque além do pai ser de Ponte Nova, na Zona da Mata, foi em Belo Horizonte que a carreira deles estourou no início dos anos 2000.Agora, eles voltam ao lugar de onde tudo começou, no palco do Observatório, em Nova Lima, para gravar um DVD, nesta terça-feira (15/8), em comemoração aos 20 anos da dupla, repleto de nostalgia no repertório.





“Já faz tempo que queríamos gravar aqui e ainda vamos fazer um projeto muito maior, mas achamos importante voltar ao lugar que projetou a gente para Minas Gerais e depois para o Brasil. Então estamos abrindo as comemorações de 20 anos”, ressalta a dupla. O local e data ainda estão indefinidos, mas eles garantem que o planejamento é de tirar o projeto do papel até 2024. A gravação é o primeiro passo do projeto de celebração das duas décadas de carreira dos irmãos. O palco do Observatório é simbólico, já que foi nele que César Menotti e Fabiano fizeram os primeiros shows.“Já faz tempo que queríamos gravar aqui e ainda vamos fazer um projeto muito maior, mas achamos importante voltar ao lugar que projetou a gente para Minas Gerais e depois para o Brasil. Então estamos abrindo as comemorações de 20 anos”, ressalta a dupla. O local e data ainda estão indefinidos, mas eles garantem que o planejamento é de tirar o projeto do papel até 2024.





Por enquanto, eles prometem um show nostálgico: “Vamos cantar as músicas que faziam parte do nosso repertório há 20 anos, algumas inéditas, mas a base do show é aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvirem. Tem muita coisa importante daquela época, mas também ‘Como um anjo’, porque faz parte de toda nossa história, vamos cantar nossas músicas que vieram na mesma época, como ‘Leilão’, trazer um pouco de tudo para contar essa história.”

Eles ainda adiantaram que outras duplas estarão dividindo este momento com eles, como os belo-horizontinos Clayton & Romário, os mineiros Beto e Breno, Icaro e Gilmar. “Para a gente, é importante que se o movimento do sertanejo se torne forte, é bom para todo mundo. Por isso o sertanejo sempre movimenta muitos festivais colocando duplas que são tradicionais e antigas com gente que está começando. Isso é que faz o movimento ser muito forte. A gente preserva isso e acha importante trazer duplas que não são tão conhecidas, outras que estão estouradas para fazer o movimento crescer”, afirma César Menotti.





A dupla relembra que no início da carreira, seus ídolos deram esta mesma oportunidade. “Nessa casa (Observatório), a gente já tocou muito com Zezé di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone e, na época, Guilherme e Santiago. Vai ter uma música de cada presente no repertório”, diz Fabiano.





Vale ressaltar que todos os ingressos para assistir a gravação do DVD, nesta terça-feira (15/8) e também no ensaio, nesta segunda-feira (14/8) estão esgotados.