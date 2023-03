Luan Santana faz show para gravar DVD no Mineirão e espera 60 mil pessoas

Luan Santana diz que é um sonho gravar DVD no Mineirão para comemorar seus 16 anos de carreira (foto: Facebook Mineirão/@agencia i7/reprodução)

"Haverá interações tanto virtuais quanto pessoais. Todo mundo que chegar, desde o momento em que entrar até a hora de ir embora, vai viver uma experiência futurista" Luan Santana, cantor e compositor





Para comemorar seus 16 anos de carreira, Luan Santana grava o DVD “Luan City 2.0”, neste sábado (18/3), no Mineirão, com expectativa de receber 60 mil pessoas. O repertório terá hits e inéditas. O artista promete experiência “futurista” ao público.





Interação virtual e pessoal

Luan evitou entrar em detalhes para não estragar a surpresa, mas adiantou um pouco do que o público pode esperar. “Haverá interações tanto virtuais quanto pessoais. Todo mundo que chegar, desde o momento em que entrar até a hora de ir embora, vai viver uma experiência futurista”, afirmou.





O diretor artístico do projeto, Kley Tarcitano, explicou que a ideia é aproximar o público do cantor. “Luan é o artista da família brasileira, de quem o pai, a mãe e crianças de todas as idades gostam”, comentou.





Serão nove palcos. “Mesmo quem estiver no fundo do estádio vai poder ver o Luan de perto”, prometeu Tarcitano.





Telões de LED, drones, hologramas e efeitos pirotécnicos fazem parte do aparato tecnológico e visual montado no Gigante da Pampulha. O posicionamento das câmeras vai cobrir todo o estádio, buscando levar a emoção do show ao vivo para o DVD.





Cerca de 100 performers serão distribuídos em 13 áreas distintas, com vários efeitos especiais sublinhados por lasers. Uma novidade é a câmera spider, que faz a sua estreia em show brasileiro, de acordo com a equipe do cantor.





“É a evolução do ‘Luan City Festival 1.0’. Agora a gente está no futuro, um futuro que é uma utopia. Um futuro muito distante, para onde a gente vai conseguir se transportar por portais”, explicou Kley Tarcitano.





Luan Santana será uma espécie de criador daquele mundo futurista. “Ele é o rei da cidade, tem uma tropa de seguidores, os habitantes desta cidade que a gente vai ter no show”, disse o diretor artístico.





O produtor executivo Thiago Gomes informou que o projeto mobiliza cerca de 2,6 mil profissionais de eventos – produtores, técnicos, carregadores, seguranças e equipes de apoio –, que lidam com 600t de equipamentos. “Isso equivale a 22 carretas”, afirmou.

"É a coisa mais linda você ter a aprovação do público antes de gravar. O que mais estou ouvindo e lendo na internet é: 'estou viciado nas músicas e nem foram lançadas ainda'" Luan Santana, cantor e compositor



Guia para fã decorar canções

Em suas plataformas digitais, Luan divulgou versão “guia”, gravada em formato de selfie, na qual canta músicas do novo DVD, como “Solteira enrustida”, “Deus é muito bom”, “Vai chorar no carro” e “Tímida”. A ideia é familiarizar o público com o repertório.





Luan quis conquistar a plateia antes mesmo do show. Além disso, as pessoas já saberão as letras das canções. “É a coisa mais linda você ter a aprovação do público antes de gravar. O que mais estou ouvindo e lendo na internet é: ‘estou viciado nas músicas e nem foram lançadas ainda’, ‘eu não sei qual é minha preferida’ ou ‘é música boa demais’”, revelou Luan.





Isso lhe dá segurança no palco. “Quando o repertório está certo, todo o resto anda. A gente é movido por música”, comentou o cantor e compositor





Vários convidados participarão do megashow. A abertura contará com grupo Raça Negra, dupla Marcos & Belutti e MC Don Juan.

• Leia também: Luan quer público com letras na ponta da língua

A conquista de Minas



Luan disse que gravar o DVD em BH tem significado especial para ele, devido ao apoio que recebeu do público mineiro ao longo dos anos.





“Conquistar Minas Gerais significou que meu trabalho estava indo muito certo. É muita cidade que tem aqui, então é muita possibilidade, muito terreno para se trabalhar. O estado é imenso, muito importante para nosso país”, afirmou.





Ter o Mineirão como palco é um sonho, revelou. “Sempre imaginei gravar alguma coisa em um estádio, e este é o momento certo, porque estou completando 16 anos de carreira desde que saí lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As emoções desses anos todos vão vir à flor da minha pele quando subir no palco. Vou dividir esta energia com as pessoas. Vai ser uma noite que a gente nunca mais vai esquecer”, garantiu Luan Santana.

“LUAN CITY 2.0”

• Show de gravação de DVD de Luan Santana.

• Abertura: Raça Negra, Marcos & Belutti e MC Don Juan.

• Neste sábado (18/3), a partir das 17h. Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha).

• Ingressos: Gramado (a partir de R$ 110), Camarote City (a partir de R$ 370) e Camarote Premium (a partir de R$ 530).

• Informações e vendas: www.nenety.com.br