MTV anuncia volta do 'Beija sapo', com atriz da Globo como apresentadora

Depois do grande sucesso nos anos 2000, o programa ‘Beija sapo’, da MTV, vai voltar ao ar em breve. A apresentadora será a atriz Valentina Bandeira, que fez sucesso em novelas como ‘Quanto mais vida melhor’ e ‘Totalmente demais’. O anúncio foi feito nesse domingo (9/7), pelo Tïnder, aplicativo de relacionamento que vai patrocinar a atração.

‘Beija sapo’ foi exibido entre 2005 e 2007, com apresentação de Daniella Cicarelli. O programa marcou os anos 2000 e até hoje é considerado um dos mais famosos da TV brasileira quando o assunto é namoro. Na época, era a única atração do tipo a exibir beijos de pessoas do mesmo sexo.



O 'Beija sapo' fez sucesso entre os jovens dos anos 2000 (foto: Kelly Fuzaro/MTV.)

Valentina conquistou o público jovem pelos seus conteúdos nas redes sociais e pelo podcast do Tinder, que apresenta com muito bom-humor. No anúncio do retorno do ‘Beija sapo’, a atriz recebeu o bastão de Cicarelli. “Eu precisava dessa bênção, gente”, brincou. O programa deve ser exibido ainda em 2023, na MTV e na plataforma gratuita de streaming Pluto TV.

Como vai funcionar

Valentina Bandeira participou de várias novelas e ganhou fama nas redes sociais (foto: Instagram/ @valenbandeira)

Assim como na versão original, o novo ‘Beija sapo’ terá um participante principal, que será um príncipe ou princesa. Na dinâmica, ele deve escolher um dos três pretendentes vestidos de sapos ou pererecas.

Para isso, são realizadas diversas dinâmicas, como visitar o quarto do participante, ver fotos de quando ele ou ela era criança e ouvir uma defesa de um amigo ou familiar.

Ao final do programa, o príncipe ou princesa escolhe um sapo e dá um beijo na boca, revelando a face do pretendente. A escolha dos participantes será feita pelas redes sociais.

Para participar, os interessados devem fazer um vídeo de até um minuto pedindo socorro ao sapo, explicando por que você precisa de ajuda para conhecer novas pessoas, e postar no TikTok e/ou Instagram marcando a MTV Brasil e o Tinder Brasil com a hashtag #SocorroSapo.