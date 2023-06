Grammy Awards 2024: datas, mudanças nas categorias e restrições a IA

677

A nova alteração possibilita que mais documentários e filmes musicais tenham a chance de concorrer





Leia: Grammy 2024: abertas as apostas para as indicações ao 'Álbum do ano' O Grammy Awards 2024, um dos mais prestigiosos eventos de premiação dos Estados Unidos, anunciou em 29 de novembro suas datas e algumas mudanças significativas. A lista de indicados será divulgada em 10 de novembro, enquanto os vencedores serão anunciados em 4 de fevereiro do próximo ano. A fase de votação para os juízes será de 14 de dezembro a 4 de janeiro. O palco da 66ª cerimônia será a Crypto.com Arena, localizada no centro de Los Angeles, com transmissão ao vivo pela CBS Television Network e Paramount +, a partir das 17h (horário local).





A Recording Academy, organizadora do Grammy, anunciou também a inclusão de três novas categorias na próxima edição: Melhor Álbum de Jazz Alternativo, Melhor Gravação de Pop Dance e Melhor Performance de Música Africana. Haverá ainda revisões em outras categorias. Agora, todos os eleitores do prêmio poderão avaliar as categorias Compositor do Ano (Não Clássico) e Produtor do Ano (Não Clássico), sem distinção de gênero. Além disso, a academia decidiu reduzir de 10 para 8 o número de indicados nas quatro principais categorias do prêmio - álbum, canção e gravação do ano e artista revelação.





A partir de 2024, somente os profissionais que contribuíram com mais de 20% em um disco poderão ser nomeados ao Grammy e ser elegíveis para receber a estatueta. Outra mudança significativa é que músicas produzidas por Inteligência Artificial (IA) não serão aceitas para indicação ao prêmio, argumentando que somente criadores humanos são elegíveis para indicações. Isso não significa que as produções feitas por IA serão banidas, mas a contribuição humana precisa ser significativa.









A última edição do Grammy foi marcada por recordes, incluindo o de Beyoncé, que se tornou a mulher com mais vitórias na história do Grammy Awards. Ela conquistou quatro prêmios na premiação de 2023, totalizando 32 gramofones em sua carreira, ultrapassando assim o maestro húngaro-britânico George Solti. O destaque também foi para Harry Styles, que venceu o Álbum do Ano, e Taylor Swift, que conquistou seu terceiro prêmio na categoria Música do Ano. A indicação de Anitta na categoria Artista Revelação, apesar de não ter vencido, foi um marco, sendo a primeira artista do Brasil indicada nessa categoria em 57 anos, desde Astrud Gilberto.





O Grammy Awards é uma cerimônia anual que celebra os profissionais da indústria fonográfica, reconhecendo a excelência no trabalho e as conquistas na arte da produção musical.





