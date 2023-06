Internet pede que Regina Volpato comande o 'Encontro'

SUBSTITUTA DA PATRÍCIA?%uD83E%uDD23 A apresentadora Regina Volpato vai deixar a TV Gazeta e seu programa #Mulheres em breve e, com isso, vários telespectadores começaram uma campanha pedindo Regina no comando do programa #Encontro da Globo, tanto no lugar do Manoel Soares, que sai em%u2026 pic.twitter.com/TvSdeQ053h