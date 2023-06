Buscas pelo ator britânico Julian Sands são retomadas nos EUA

677

Ator Julian Sands foi visto pela última vez em janeiro (foto: AFP)

Após um intervalo de cinco meses, as autoridades do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, nos EUA, reiniciaram as buscas pelo britânico Julian Sands, de 65 anos. O renomado ator, popular por seus papéis em 'Warlock', 'Encaixotando Helena', 'Uma Janela para o Amor', 'Despedida em Las Vegas', e nas séries 'Smallville' e 'Dexter', desapareceu enquanto fazia uma caminhada nas montanhas de San Gabriel, Califórnia.

Sua última aparição foi em janeiro. Conforme informado pela Variety, as autoridades confirmaram o reinício das buscas em 17 de junho, no entanto, Sands ainda não foi encontrado.

A missão de busca conta com cerca de 80 voluntários de busca e resgate, policiais e funcionários, apoiados por dois helicópteros e drones que exploram áreas de difícil acesso onde as equipes terrestres não conseguem chegar. A conta do Twitter do xerife do condado de San Bernardino compartilhou dois vídeos dos helicópteros envolvidos na operação.