Dino nega 'prisão' e 'censura prévia' a Roger Waters

Ministro negou que Roger Waters será preso apenas por usar traje semelhante ao de um oficial nazista (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais) O ministro da Justiça, Flávio Dino, esclareceu a possibilidade de prisão do cantor Roger Waters, que fará shows no Brasil em outubro e novembro, depois de uma notícia afirmar que ele teria relatado ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o artista seria preso se usasse o traje semelhante ao de um oficial nazista durante a turnê "This is Not a Drill".









"É regra geral que autoridade administrativa não pode fazer censura PRÉVIA, sendo possível ao Poder Judiciário intervir em caso de AMEAÇA de lesão a direitos de pessoas ou comunidades", escreveu em seu Twitter.





"No Brasil, é crime, sujeito inclusive à prisão em flagrante: Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo", continuou.





Em outra publicação, Dino usou da alta do assunto para comentar o cenário político do Brasil.





"O momento político brasileiro exige ponderação, equilíbrio e capacidade de ouvir a todos. Sou ministro da Justiça do Brasil e não me cabe concordar ou discordar de pedidos sem sequer ler os argumentos dos interessados. Posturas "canceladoras", supostamente "radicais" e "revolucionárias", no atual contexto, só servem para fortalecer a extrema-direita e propiciar o seu retorno ao poder.", comentou o ministro.

Entenda o caso

O Globo, o colunista Lauro Jardim, havia informado que Flávio Dino disse ao ministro Luiz Fux, que se Roger Waters vestisse o uniforme durante alguma de suas apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, No jornal, o colunista Lauro Jardim, havia informado que Flávio Dino disse ao ministro Luiz Fux, que se Roger Waters vestisse o uniforme durante alguma de suas apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, ele seria preso pela Polícia Federal.

Em maio, durante um show em Berlim, capital da Alemanha, Roger Waters foi acusado de incitar o ódio público devido ao uso de um traje semelhante ao de um oficial nazista . A polícia berlinense divulgou que está investigando o caso.





Martin Halweg, porta-voz da polícia de Berlim, informou à AFP que 'as vestimentas usadas no palco podem ser interpretadas como uma glorificação ou justificativa do regime nazista, afetando a ordem pública'.





O porta-voz da polícia acrescentou que, após a conclusão da investigação, os resultados serão enviados ao Ministério Público para uma análise jurídica final. A promotoria decidirá se o cantor britânico de 79 anos enfrentará ou não processo judicial.





O cantor usou as redes sociais para comentar o caso. No Twitter, disse que sua performance foi uma evidente declaração em oposição ao fascismo e lembrou que a representação de um demagogo fascista tem sido uma característica de seus shows desde "The Wall" (1980), do Pink Floyd.





"Minha recente apresentação em Berlim atraiu ataques de má-fé daqueles que querem me difamar e silenciar porque discordam de minhas opiniões políticas e princípios morais", escreveu o artista.

Show marcado em BH

A turne de despedida do cantor britânico Roger Waters, “This is Not a Drill”, chega ao Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 8 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 24 de maio no site da Eventim e nas bilheterias oficiais, a partir de R$ 220.





O show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd, histórica banda de rock da qual foi um dos fundadores. Além da capital mineira, o artista tem show marcado no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.