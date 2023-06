Juliana Paes responde após ser criticada por comercial: 'Só resta rir'

677

A atriz Juliana Paes virou alvo de críticas nessa terça-feira (6/6), após a divulgação de um vídeo promocional para a companhia aérea Virgin Atlantic ser publicado nas redes sociais. A empresa, que é uma das maiores do setor no Reino Unido, lançou a publicidade para promover um novo trecho que será disponibilizado entre Londres e São Paulo.

O vídeo é repleto de clichês e estereótipos sobre o Brasil. Juliana aparece como uma comissária de bordo vestida como rainha de escola de samba. O anúncio também mostra maracas. Enquanto o piloto informa as instruções de emergência, a eterna Bibi Perigosa samba entre os passageiros, juntamente com um outro “comissário”, que também dança.

Juliana Paes disse que a propaganda pretendia brincar com os estereótipos sobre o país, mas que acabou ficando fora do conceito (foto: Reprodução / Twitter)

A empresa ainda publicou uma legenda, juntamente com o vídeo, que diz: “Estamos muito animados para voar para São Paulo, Brasil. Casa do samba, caipirinhas, praias, belas maravilhas naturais e rica história arquitetônica. Os primeiros voos decolam em 13 de maio de 2024 e começam a ser vendidos em agosto. Viva!”

Acusada de reforçar estereótipos brasileiros, a atriz se justificou em seu perfil no Twitter. “No briefing, era uma ideia legal pro Carnaval! Esse anúncio foi planejado antes da pandemia e todo pensado pra ser uma comédia. Mas o tempo passou, a edição não ajudou… e bem, fazer o quê?! Só resta rir mesmo!”, publicou.

Ela ainda explicou que a intenção era fazer um vídeo irônico. “A ideia era justamente zoar com esses estereótipos, fazer algo bem absurdo. Topei a brincadeira por isso. Mas depois de todos esses anos, o resultado não ficou como esperado… uma pena, pois essa gravação foi bem divertida”, disse.

A atriz ainda interagiu com alguns fãs. A um perfil que brincou com o fato de o briefing não ser muito claro, ela respondeu: “E o pior que nem dá pra dizer que foi feito com chat GPT porque isso nem existia na época”, pontuou.

Quanto às maracas, a brasileira nem argumentou. “A maraca me pegou também! não que carnaval em junho seja uma má ideia, mas poxa… ficou difícil. Ainda mais com maraca e salsa, né?!”, criticou.

‘Propaganda enganosa’

Quem também criticou o anúncio foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Ele acusou a empresa de propaganda enganosa. “Eles fazem o voo para São Paulo mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa Virgin Atlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa!”, publicou em seu perfil.

O político ainda disse ter "fé carinhosa" que o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, crise um trecho para “permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas”, afirmou.